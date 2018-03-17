Монетизація пільг на проїзд в Україні: яким буде ліміт

Згідно з пропозицією Кабінету міністрів України, монетизація пільг на проїзд у громадському транспорті буде являти собою компенсацію вартості 30 поїздок щомісячно (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Однак розраховувати і змінювати цей ліміт матимуть право місцеві органи влади, повідомляє ТСН .

Передбачається, що вони заздалегідь повинні перерахувати гроші на картку городянина, його особистий рахунок або навіть видавати людям готівку на оплату проїзду.

"Якщо мова йде про монетизацію, то люди повинні отримати коштами ті ресурси, які їм визначені", - пояснив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Зараз право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті мають 37 категорій громадян. Однак кожне місто до цього переліку може додавати нові категорії - в Києві, наприклад, таке право мають школярі.

Крім того, тепер в регіонах повинні самі встановлювати кількість пільгових поїздок на місяць, а значить і розмір виплат. Однак в столиці 30 поїздок на місяць явно буде мало, оскільки слід також враховувати пересадки. Важливо розуміти і той факт, що зазначений алгоритм не запрацює, поки в Києві не з'явиться система електронного розрахунку, коли кожен буде знати, що потрібно робити з картою, яка дає право вільного проїзду в транспорті. Один проїзний діятиме для всіх видів транспорту, а електронні компостери фіксуватимуть, скільки разів проїхав пільговик і стільки грошей отримає перевізник.

На електронний квиток в Києві вже перейшли метрополітен, міська електричка, швидкісний трамвай, а третина тролейбусів і трамваїв вже обладнані програмним забезпеченням. Залишилося поставити валідатори, роботу яких зараз тестують, а з вересня планують ввести нарешті електронний квиток, який позбавить від необхідності розраховуватися за проїзд готівкою. Новація буде коштувати близько 100 тис. грн на одну рухливу одиницю транспорту.

Приватні перевізники самі повинні переобладнати свої машини, але з огляду на стан більшості маршруток, є велике питання, чи будуть вони витрачати такі гроші на систему електронного квитка. У регіонах вже заявили, що новація занадто дорога і не на часі. Разом з тим перевізники тільки і чекають, що пасажири отримають свої пільги готівкою, і тоді кожна людина, яка заходить в транспорт, буде платити за проїзд.

Але, незважаючи на постанову уряду, рішення про монетизацію пільг на проїзд не є обов'язковим - кожна територіальна громада сама буде визначатися переходити на нові правила або залишати все, як є.

Як повідомляв "Обозреватель", рішення про монетизацію пільгового проїзду в транспорті Кабмін ухвалив 14 березня.