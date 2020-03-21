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22 березня • оновлено в 00:55
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Міністр Петрашко "забув" задекларувати житло під Києвом і в Москві

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Новий міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко не вніс до декларації два елітних авто, будинок під Києвом і квартиру в Москві, частка в якій належить його дружині.

Як передають "Схеми", Петрашко "забув" вказати будинок в котеджному містечку "Сонячна долина" в селі Романків Київської області, яким за документами володіє його дружина, громадянка Росії. Площа нерухомості становить 409 квадратних метрів.

Петрашко "забув" задекларувати житло під Києвом і в Москві

Петрашко "забув" задекларувати житло під Києвом і в Москві

Схеми

Петрашко "забув" задекларувати житло під Києвом і в Москві

Петрашко "забув" задекларувати житло під Києвом і в Москві

Схеми

Журналісти з'ясували, що за дружиною міністра також числиться третина квартири в 109 квадратних метрів в Донському районі Москви. Житлом також володіють її мати і брат. Кадастрова вартість квартири, згідно з документом, більше 18 мільйонів рублів. Зараз це майже 200 тисяч доларів.

Петрашко "забув" задекларувати житло під Києвом і в Москві

Петрашко "забув" задекларувати житло під Києвом і в Москві

Схеми

Також у Петрашко виявили в реєстрі МВС два позашляховика: Suzuki Vitara S (2016 випуску) і Land Rover Range Rover Sport (2017 випуску).

Сам міністр пізніше заявив журналістам, що не встиг заповнити декларацію через "брак часу" і запевнив, що внесе всі відомості, коли збере необхідні документи.

Петрашко "забув" задекларувати житло під Києвом і в Москві

Петрашко "забув" задекларувати житло під Києвом і в Москві

Схеми

Як писав OBOZREVATEL, Петрашко має 20 років стажу в сфері економіки і менеджменту. Останні 7 років керував великою компанією.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Ігор Петрашко
Місце
Україна
Тег
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
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