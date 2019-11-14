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14 листопада • оновлено в 12:32
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Мінімалка в новому бюджеті України: скільки отримаємо в 2020-му

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В Україні мінімальну зарплату в 2020 році планують збільшити з 4173 до 4723 грн. Про це йдеться в проєкті держбюджету, який розглянуть у другому читанні 14 листопада.

Так, підвищення складе 550 грн. При цьому уряд Гройсмана анонсував, що мінімалка буде на рівні не менше 5 тис. грн. При цьому вже новий Кабмін обіцянку попередників не виконав. "Стаття 8. Встановити в 2020 році мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня – 4723 гривні; в погодинному розмірі: з 1 січня – 28,31 гривні", – йдеться в документі.

Зарплати в Україні

Зарплати в Україні

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Також в проекті відзначається, що соцдопомога становитиме 25% від прожиткового мінімуму для основних груп населення – 506 грн. А для осіб з інвалідністю вона складе 100% від прожиткового мінімуму – 2027 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що різкого підвищення заробітних плат учителям в 2020 році не буде.

В Україні зарплати всім держслужбовцям будуть платити на банківські картки, а не готівкою. Це допоможе щороку економити 60 млн грн.

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Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
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