"Штовхає на корупцію": Милованов знову поскаржився на "неприпустимо маленьку" зарплату

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов знову поскаржився на низьку заробітну плату.

Своєю позицією він поділився в інтерв'ю LB.ua (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Зарплата неприйнятно маленька. Не можна займатися самообманом: коли люди ухвалюють рішення рівня дуже великого підприємства і ми їм платимо по 15 000-20 000 гривень, зрозуміло, що ми штовхаємо їх на корупцію. Або некомпетентність", – заявив міністр.

Милованов знову поскаржився на зарплату

На думку Милованова, глава Мінекономіки повинен отримувати від $5000 до $10 000.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Милованов заявив, що зарплати в 18 тисяч гривень йому "ні на що не вистачає". За словами міністра, він живе на накопичені раніше заощадження.

Журналісти опублікували фото документів, адресованих Кабінету міністрів, на яких Милованов нібито просив премію за листопад 2019 року в розмірі 1630%. Міністр спростував дані і показав виписку з рахунку.

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