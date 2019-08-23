Мережа ломбардів і політтехнології: з'явилася правда про лідера "Слуги народу"

Сім'я лідера партії "Слуга народу" і ймовірного спікера ВР Дмитра Разумкова володіє мережею ломбардів та компанією, яка надає політичні консультації.

Прийшовши до влади, Разумков, як і багато інших однопартійців, не захотів подавати декларацію. Однак його майно в своєму матеріалі підрахував "Центр журналістських розслідувань" (ЦЖР).

Там зазначено, що Разумков був власником і директором "Української політконсалтингової групи" (УПГ). Це фірма, під крилом якої він працював як політтехнолог. Згідно з даними Єдиного державного реєстру, компанія була зареєстрована 31 липня 2015 року.

"Крім нього, керуючими партнерами компанії були Неллі Яковлєва та Василь Мокан. А ось дружина Разумкова Юлія Чайка увійшла до засновників ТОВ тільки в червні 2019 року – Дмитро переписав на неї свою частку", – йдеться в тексті.

Дружина Разумкова Юлія Чайка niklife.com.ua і Facebook Julia Chaika

Замість Разумкова компанію очолив Дмитро Тележинський. Також йому дісталися частки Мокана і Яковлєвої, які стали нардепами від "Слуги народу". У серпні 2019 року вони вийшли зі складу засновників УПГ.

Про Дмитра Тележинського, як пишуть у матеріалі, відомо, що разом із дружиною Разумкова він керує ще однією компанією під назвою "Інтерінвест XXI століття". Її профіль – консультування з питань комерційної діяльності.

"Інтерінвест XXI століття" Разумков придбав у 2015 році. І тоді ж Юлія Чайка стала власницею ТОВ "Бізнесінвестгруп", із таким же видом діяльності.

Як з'ясували в "Центрі журналістських розслідувань", "Інтерінвест XXI століття" і "Бізнесінвестгруп" заснували третю фірму – "Повне товариство Ломбард Про100Кредит ТОВ "Інтерінвест XXI століття і компанія".

Один із ломбардів сім'ї Разумкова investigator.org.ua

Словом, це мережа ломбардів "Про100Кредит", яка складається, як повідомляє її сайт, із семи відділень: п'ять ломбардів у Києві й два в Черкасах... Кореспонденти Центру журналістських розслідувань проїхали за адресами київських ломбардів "Про100Кредит". Вони розташовані в спальних районах, виглядають непомітно, за однією з адрес – вивіска ломбарду з іншою назвою. Але факт залишається фактом: дружина Дмитра Разумкова, а донедавна і він сам, через дві належні їй фірми, є власниками мережі ломбардів", – підсумовують у матеріалі.

Дані про власників ломбарду pro100credit.com.ua

Дані про власників ломбарду pro100credit.com.ua

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