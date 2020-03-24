Мережа АТБ ввела нове обмеження: коли в супермаркет пускатимуть тільки пенсіонерів

В Україні мережа супемаркетах АТБ вирішила з 24 березня впускати в магазини з 9 до 10 години ранку тільки пенсіонерів, людей з інвалідністю та ветеранів. У цей час інших покупців допускати в торгове приміщення не будуть.

"Якщо магазин в цей час буде зовсім порожній, то можуть пустити і інших покупців, але як тільки з'явиться перший пенсіонер, інших попросять вийти з приміщення. Це зроблено для того, щоб убезпечити ті категорії, для яких коронавірус найбільш небезпечний", – розповіли OBOZREVATEL на гарячій лінії мережі.

Відзначимо, раніше мережа АТБ обмежила кількість людей, які одночасно можуть перебувати в приміщенні супемаркетах. Так, в великі магазини пускають до 45 осіб, в маленькі - від 5 до 15 осіб (з розрахунку приблизно 10 кв.м. на людину).

Всього в супермаркеті можна придбати 5 одиниць продуктів і 12 одиниць напоїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся