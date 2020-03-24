Мережа АТБ ввела нове обмеження: коли в супермаркет пускатимуть тільки пенсіонерів

В Україні мережа супемаркетах АТБ вирішила з 24 березня впускати в магазини з 9 до 10 години ранку тільки пенсіонерів, людей з інвалідністю та ветеранів. У цей час інших покупців допускати в торгове приміщення не будуть.
"Якщо магазин в цей час буде зовсім порожній, то можуть пустити і інших покупців, але як тільки з'явиться перший пенсіонер, інших попросять вийти з приміщення. Це зроблено для того, щоб убезпечити ті категорії, для яких коронавірус найбільш небезпечний", – розповіли OBOZREVATEL на гарячій лінії мережі.
Відзначимо, раніше мережа АТБ обмежила кількість людей, які одночасно можуть перебувати в приміщенні супемаркетах. Так, в великі магазини пускають до 45 осіб, в маленькі - від 5 до 15 осіб (з розрахунку приблизно 10 кв.м. на людину).
Всього в супермаркеті можна придбати 5 одиниць продуктів і 12 одиниць напоїв.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні на період введеного через COVID-19 карантину почали за особливими правилами видавати й оплачувати лікарняні.
"Укрзалізниця" у зв'язку з карантином із 18 березня до 3 квітня скасує всі пасажирські потяги.
"Укрпошта" продовжує працювати у звичайному режимі, незважаючи на карантин. Причому в роботу відділень компанія ввела деякі зміни.
Верховна Рада заборонила на період дії карантину та протягом 30 днів після його скасування штрафувати за несвоєчасну оплату комунальних послуг.
В Україні людям, які через коронавірус перебувають на лікарняному або на самоізоляції під наглядом медиків, соцстрах компенсуватиме 50% від зарплати.
В Україні на період карантину для бізнесу скасували частину податків, а також обмежили штрафи й перевірки.
18 березня ПриватБанк призупинив купівлю й продаж готівкової валюти і перевів її в онлайн. Готівкова гривня в касах і банкоматах є.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".