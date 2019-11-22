"Любов до дорогого": керівника АМКУ запідозрили в житті не на статки

Керівника АМКУ Юрія Терентьєва запідозрили в житті не на статки: нібито він у 2016 році витратив на відпочинок на курорті Куршевель $50 тис, а його дружина витрачається на бренд Chanel.

Про це заявив журналіст Євген Плінський в публікації на своєму сайті plinskiy.media. За його словами, докази розкішного життя чиновника йому прислали на пошту. Джерела цих даних він не назвав.

"Пам'ятаєте, як навесні цього року Терентьєв не помітив монополії Ахметова на ринку електроенергії? Вся країна її бачить і відчуває в платіжках, а Терентьєв ні. Результати його сліпоти до монополій мабуть і трансформуються в можливість його сім'ї жити і відпочивати красиво. Дика любов не просто до дорогого, а до збочено дорогого", – написав Плінський.

Він опублікував фотографію сім'ї Терентьєва на відпочинку в клубі Nikki Beach Saint-Tropez у Франції. "Начебто клуб як клуб, та ось середній чек у ньому на двох мінімум 2000 євро за день відпочинку", – зазначив Плінський.

Сім'я Терентьєва на відпочинку plinskiy.media

Сім'я Терентьєва на відпочинку plinskiy.media

Сім'я Терентьєва на відпочинку plinskiy.media

Далі Плінський виклав знімки новорічного туру в Куршевелі в січні 2016 року, який, за його даними, коштував родині Терентьєвих 50 тис. євро. На тлі сім'ї – ресторан Le Cap-Horn

Сім'я Терентьєва відпочинку plinskiy.media

"Ну і явна слабкість дружини Терентьєва Ольги Лугової до бренду CHANEL. У декларації лише один годинник, а в житті – регулярні походи цими бутіками за окулярами, сумками і прикрасами", – описав Плінський серію інших знімків.

Дружина Терентьєва plinskiy.media

Дружина Терентьєва plinskiy.media

Журналіст написав, що не здивований елементами "солодкого життя" чиновника епохи Порошенка. "Здивований я іншому, тому, що після зміни влади Терентьєв зміг втриматися в АМКУ і стати на службу до "Слуги Народу", а не як Гладковський отримувати кримінальні справи і повістки до суду", – написав Плінський.

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