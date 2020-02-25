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25 лютого • оновлено в 20:56
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Купюра в 1000 гривень побореться за звання банкноти року: фото всіх претендентів

1.7т
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Міжнародна асоціація колекціонерів паперових грошових знаків (IBNS) включила українські 1000 гривень до списку номінантів на звання кращої банкноти року (Banknote 2019).

На сайті IBNS представлені 22 купюри різних країн світу, включно з Україною (щоб подивитися всі фото, проскрольте до кінця новини).

тисяча гривень

тисяча гривень

theibns.org

Умови конкурсу передбачають, що банкнота повинна бути вперше випущена протягом року, введена в обіг і мати художню цінність.

Переможця вибере спеціальне журі, він буде оголошений за підсумками зборів членів правління Міжнародної асоціації колекціонерів паперових грошових знаків.

Всі номінанти на банкноту року

Всі номінанти на банкноту року

theibns.org

Всі номінанти на банкноту року

Всі номінанти на банкноту року

theibns.org

Українська тисяча гривень

Українська тисяча гривень

theibns.org

Українська тисяча гривень

Українська тисяча гривень

theibns.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, банкнота найвищого в Україні номіналу в 1000 гривень була введена в обіг 25 жовтня 2019 року.

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Тема
держгроші
Місце
Україна
Тег
гривня
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
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