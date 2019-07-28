Купівля квартири: експерт розповів, як зберегти і примножити гроші

Купівля квартири на сьогоднішній день є найбільш надійною інвестицією для українців.

Як зберегти і примножити свої гроші при придбанні житла, розповів в ефірі ObozTV експерт з питань нерухомості Володимир Романов.

"Коли банківська система все більше втрачає довіру, люди все частіше несуть свої заощадження забудовникам... У людей особливо вибору немає, вони все одно купують нерухомість. Вони розуміють, що краще просто зберегти гроші, а в деяких випадках ще й заробити на цьому 15- 30% річних... Люди несуть гроші, забудовники будують, попит збільшується, і в зв'язку з інфляцією квадратні метри в гривневому еквіваленті також збільшуються у вартості", – зазначив експерт.

При цьому Романов порекомендував покупцям житла проявляти обережність: "У деяких випадках потрібно переплатити за послуги фахівця, щоб він дав кваліфіковану консультацію, правильно направив гроші на інвестицію, тому що є недобросовісні забудовники, які добудовують".

"Якщо хочете зберегти гроші, на сьогоднішній день краще за нерухомість поки немає. Якщо зберегти і примножити – тоді це первинка. Це інвестиція в будинки, що будуються. Якщо ж повністю себе убезпечити від будь-яких ризиків і одразу здавати житло в оренду, тоді це може бути і вторинка одразу з ремонтом. Купили, здали в оренду і отримуєте прибуток", – сказав він.

Романов уточнив, що під вторинним ринком він має на увазі відносно нове житло – "не Радянський Союз, а від 2015 року і далі".

Коментуючи ситуацію з цінами на нерухомість, експерт зазначив: "До кінця року не можу прогнозувати падінь, більше буде зберігатися стабільність. Восени, ближче до зими, більше попит, відповідно, ціни будуть далі зростати".

vsluh.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні більшість покупців житла надають перевагу новобудовам. Крім того, останнім часом все більш популярною стає концепція житлових комплексів "місто в місті".

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