Росіянам не по кишені: відпочинок у Криму виявився дорожчим за Кіпр

Відпочинок у Криму з урахуванням транспорту та проживання в тризірковому готелі для росіян дорожчий, ніж відпустка на Кіпрі, в Туреччині, Грузії, Болгарії, Чорногорії або Греції.

Про це з посиланням на дослідження Aviasales повідомляє видання "РИА Новости". Найдешевший відпочинок на анексованому РФ півострові на двох становить 53 356 руб. (22 тис. грн). Ця ціна включає вартість перельоту й тижневого проживання в тризірковому готелі.

Водночас у Туреччині, Грузії, Болгарії, Греції, Чорногорії та на Кіпрі можна відпочити на морі менш ніж за 50 тис. руб. (20,6 тис. грн), зазначають фахівці. Тоді як мінімальний оклад росіянина досягає 11 280 руб. (4,6 тис. грн). Навіть якщо відкладати на відпочинок 30% доходу, то для відпустки в Криму збирати доведеться за такої зарплати півтора року.

Відпочинок у Криму Крим Реалії

Зокрема, бюджет туру в Анталію (Туреччина) становитиме 31 892 руб. (13,1 тис. грн), у Бургас (Болгарія) — 41 126 руб. (16,9 тис. грн), в Салоніки (Греція) — 44 788 руб. (18,4 тис. грн). Відпочинок у Буве (Чорногорія) обійдеться туристам у 45 127 руб. (18,6 тис. грн), а в Полісі (Кіпр) — 29 908 руб. (12,3 тис. грн). Так, економія на поїздку сягатиме від 11 до 40 відсотків.

На початку червня Ostrovok.ru з'ясував, що відпочинок у готелях на російських курортах влітку 2019 року виявився дорожчим, ніж за кордоном. Лідирують у рейтингу найпопулярніших країн серед росіян для літнього відвідування Франція, Іспанія, Італія, США, Німеччина і Туреччина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали "скажений" потік українців до Криму.

Незважаючи на заяви російських ЗМІ про початок туристичного сезону в Криму, потоку бажаючих відпочити на території тимчасово окупованого півострова фактично немає.

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