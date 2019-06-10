Кожен другий українець залишиться без пенсії: кого торкнеться

В Україні в 2019-му на пенсію в 60 років можуть вийти ті, хто має від 26 років стажу, в 63 роки – від 16 до 26 років стажу. Щоб вийти на заслужений відпочинок у 65 років, потрібно мати 15 років стажу.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Щорічно такі вимоги будуть підвищувати на 12 місяців до того часу, поки на пенсію в 60 років будуть виходити тільки ті, у кого не менше 35 років стажу. Якщо ситуація не зміниться, й українці не відмовляться від тіньового заробітку, за підрахунками Міністерства соціальної політики, в 2028-му тільки близько половини (45%) 60-річних зможуть вчасно отримати виплату. Решті ж доведеться працювати довше.

"Багато що залежить від того, як українці відреагують на нові правила. Правильна реакція – вже зараз порахувати, скільки є стажу і, якщо є така можливість, працювати офіційно. У Швеції в середньому працюють 41,2 року. У нас же зараз за стажем, якщо не помиляюся, середній показник – 32 роки. Це, звичайно, мало. Занадто мало", – відзначає фінансовий консультант Антон Кіров. Українцям варто заздалегідь подбати про свій стаж. Навіть кілька років роботи без офіційного оформлення можуть позбавити права на пенсію в 60 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го — 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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