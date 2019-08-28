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"Корисні санкції": в Росії різко змінився список найбагатших людей

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Через кризу в Росії падають доходи навіть у мільярдерів. За останній рік загальний статок 10 найбагатших сімей зріс всього на $300 млн, до $ 25,3 млрд. А три клани вибули зі списку.

Про це йдеться в публікації Forbes, в якій підрахували майно олігархів.

"В економіці Росії триває стагнація, і перспектив зростання для неї не видно. Не ростуть і оцінки активів російських підприємців – у порівнянні з минулим роком сукупний статок десяти найбагатших сімей практично не змінився, збільшилося всього на $300 млн, до $25,3 млрд", – відзначають автори.

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Перше місце займає клан Гуцерієвих, члени якого мають доходи від нафтового, фінансового бізнесу і торгових мереж. Сумарна оцінка статків всіх його представників за рік знизилася з $5,97 млрд до $5,65 млрд.

На другому місці опинилися "друзі Путіна" – сім'я Ротенбергов. Вони відомі тим, що отримали підряд на будівництво моста в анексований Крим. Загальний стан всіх чотирьох оцінюється в $5,18 млрд.

На третє місце вийшла сім'я Шаймієва, які є синами першого президента Татарстану. Їхній бізнес – нафтопереробка, хімвиробництво і електроенергетика. Сукупні статки клану оцінюються в $2,8 млрд.

Поріг в $ ,16 млрд не змогли подолати три з десяти найбагатших сімей, що входили в торішній список. Вони не дотягли до $1 млрд.

Видання відзначає, що в першу десятку в цьому році вперше "увійшли представники агросектору. Їм у цьому "допомогли" санкції проти РФ.

"Линники (№7, загальний статок $1,6 млрд), і Михайлови (№10, $1,16 млрд) займаються виробництвом м'яса. Імпортозаміщення дає можливість таким компаніям, як" Міраторг" і "Черкізово", рости випереджальними темпами", – пише Forbes.

Мільярдерд Аркадій Ротенберг з Володимиром Путіним

Мільярдерд Аркадій Ротенберг з Володимиром Путіним

радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL 25 липня з'явилися дані, згідно з якими в Росії три чверті громадян потребують додаткових коштів до отримання заробітної плати.

Тим часом Економіку Росії може струснути вже в 2021 році. Причина – в величезних боргах населення по кредитах. Допомогти можуть тільки невідкладні заходи, що стримують зростання "боргового міхура". Про це заявив глава Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін.

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Тема
Криза в Росії
Особи
Аркадій Ротенберг Володимир Путін Форбс
Місце
Росія
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Да и йух с ними! Вот ни разу не напрягает!
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