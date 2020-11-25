Кому в Україні платять понад 100 тисяч: названо найбільш високооплачувані вакансії
В Україні традиційно в п'ятірці найбільш високооплачуваних вакансій місяця опинилися пропозиції для програмістів. Водночас у листопаді попит у роботодавця мали ті фахівці, які володіють мовою програмування Python.
Згідно з даними кадрового порталу rabota.ua, на середню зарплату більш ніж 100 тисяч гривень можуть претендувати архітектори програмного забезпечення, творці складних корпоративних систем і програмісти, які володіють високорівневою мовою.
Найбільш високооплачувані вакансії:
Архітектор ПО – 145 тисяч;
Senior Java Developer – 113 тисяч;
Senior Python developer – 107 тисяч;
Python deleloper – 98 тисяч;
Senior.NET developer – 95 тисяч.
Нагадаємо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому вона збільшиться на 6%, а у 2023-му – ще на 5,1%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.
В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.