Кому в Україні через кілька днів роздадуть по 1 тис. грн на карантин: список

В Україні з 1 квітня по 1 тис. грн отримають пенсіонери, які мають виплати до 5 тис. грн, а також особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства, соціальні пенсіонери.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "З 1 квітня 2020 року уряд буде готове виплатити додаткову 1 тис. Грн тим, хто має пенсію менше 5 тис. грн, а з 1 травня 2020 буде проведена індексація пенсій", – заявив президент Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що ця разова виплата пов'язана з карантином і погіршенням економічної ситуації в країні. Вона торкнеться 9,8 млн пенсіонерів (всього в Україні їх 11,4 млн). Це ті, хто зараз, згідно з даними ПФУ, отримує до 5 тис. грн.

На разову виплату в розмірі 1 тис. грн для всіх, хто отримує пенсію до 5 тис. грн, владі знадобиться 9,8 млрд грн. А на індексацію з 1 травня ще приблизно 2,2 млрд грн щомісяця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували осучаснення пенсій в березні, яке мало призвести до зростання виплат на 8-12%. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в законі не прописані чіткі терміни, тому рішення щодо пенсій буде ухвалено "протягом року".

Кабінет міністрів України скасував осучаснення пенсій з 1 березня з порушенням закону й може отримати безліч судових позовів від простих українців.

В Україні індексацію пенсій здійснять не в березні, як це було торік, а тільки у вересні 2020-го. В середньому для пенсіонерів, що старші за 80 років, надбавка складе 700 грн з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму.

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