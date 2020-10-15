Кому й за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати: як зміниться ринок праці

Лідером рейтингу найбільш високооплачуваних вакансій в Україні стала сфера IT. За даними статистики одного з найбільших кадрових порталів, саме в цій сфері можна заробити більше ніж 50 тис. грн. Раніше в рейтинг потрапили і менеджери вищої ланки, але в останній місяць програмісти їх відтіснили.

Про те, кому і за які навички роботодавці готові платити найбільше і які тенденції в оплаті праці на нас чекають у майбутньому – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто заробляє найбільше?

У рейтингу високооплачуваних вакансій поки одноосібно лідирує сфера IT. Топ-9 найприбутковіших професій саме звідти:

Magento-програміст 55000 грн;

Python-програміст 52000 грн;

Тім лід 50000 грн;

C ++ програміст 50000 грн;

Magento-програміст 49800 грн;

Програміст Java 47500 грн;

Веб-аналітик 40000 грн;

C # програміст 40000 грн;

IOS-програміст 40000 грн.

Ця тенденція загалом збережеться й надалі, запевняє експертка ринку праці Тетяна Пашкіна:

"Поки немає інших сфер, які б мали такий фінансовий запас, щоб істотно збільшити зарплати. Криза тільки збільшила розрив. Мені здається, що інші професійні сфери не завжди зможуть конкурувати з IT. Адже в них є багато іноземних замовників, які можуть оплачувати роботу за європейськими, а не українськими стандартами".

За що роботодавці готові платити найбільше?

Узагальнено, якщо ви хочете бути високооплачуваним співробітником, то повинні вміти працювати з новими технологіями. Перехід до діджитал – це стабільна тенденція останніх років. Усе, що може бути діджиталізовано, – вже або в процесі, або є таким. Тому діджитал-напрями – найбільш запитувані. Діджитал – це не тільки програмування, це і тестування, діджитал-маркетинг, СММ, SEO тощо. Навіть лікарі і вчителі без діджитал ніяк. Тому все, що стосується комп'ютерів, затребувано в роботодавців зараз і буде актуально далі.

Також претенденту на прибуткову вакансію потрібно добре знати англійську, щоб бути залученим до міжнародної спільноти, мати можливість взяти участь у проєктах та грантах.

Що чекає на ринок у майбутньому?

З огляду на тенденції, можуть з'явитися і нові професії, які увірвуться в рейтинги найбільш оплачуваних, але будуть тісно пов'язані з нинішніми лідерами.

"Наприклад, автоматизація тих же аграріїв або інших професійних сфер, – припускає Тетяна Пашкіна. – Можливо, якщо в нас буде робота над вакциною від covid-19, тоді точково будуть високооплачувані фармацевти, генетики, біогенетики. Але мені здається, що потенціал ринку українських роботодавців не дуже великий".

Лише в деяких сфер є невеликий шанс стати більш прибутковими. Загалом зарплати IT-сфери і далі будуть набагато вищі за всі інші. Адже зараз, коли в нас криза, багато роботодавців максимально економлять на всіх ресурсах, зокрема й людських. Говорити про підвищення зарплат у таких умовах не доводиться. Ба більше, Тетяна Пашкіна впевнена, у багатьох сферах система оплати праці може змінитися:

"Якщо раніше були вакансії, де велика частина оплати – це був стабільний оклад, і невеликий відсоток був бонусним. Тепер багато роботодавців налаштовані на те, щоб зробити постійну частину мінімальною, а відсоток – максимальним. Вони хочуть орієнтуватися на те, щоб людина більше працювала на результат (відсоток або бонус). Це вигідно і роботодавцю, і працівникові. Адже обидва можуть заробити набагато більше, ніж планували спочатку. Не знаю, чи зможемо ми відразу налаштувати ці системи так, щоб люди розуміли, що це також справедлива оплата праці, де вони можуть отримати нормальні гроші, не працюючи по 12 годин на добу. Якщо ж впровадження системи пройде невдало, люди "проголосують ногами", просто виїдуть працювати за кордон".

Що цікаво, ця система стосується не тільки продажів і послуг, де працівник отримує відсоток від прибутку. В інших сферах він може також отримувати заохочення, але завдяки скороченню витрат. Наприклад, у логістиці або бухгалтерії. Працівники там можуть отримувати преміальну частину за те, що вони щось заощадили, оптимізували якісь бізнес-процеси. Навіть HR-м зараз намагаються зробити мінімальну ставку, а все інше – це премія за закриті вакансії або людей, які пройшли випробувальний термін.

Загалом система як дає нові можливості, так і створює ризики. Людям, які звикли працювати на постійній ставці й розраховувати на певну суму в кінці місяця, буде складно перебудуватися. Але поки це єдиний спосіб змусити свою власну сферу діяльності приносити більше грошей.