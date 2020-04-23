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23 квітня • оновлено в 12:04
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Колишньому голові "Укрзалізниці" Марчеку перед звільненням заплатили мільйон

2.1т
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Колишній в.о. голови правління "Укрзалізниці" Желько Марчек у квітні отримав 1,3 млн гривень зарплати. Це вдвічі більше, ніж йому нарахували в березні.

Інформація про це міститься в декларації Марчека, яку він подав перед звільненням з компанії.

Зарплата Марчека

Зарплата Марчека

Так, зарплату в квітні колишній топ-управлінець отримував два рази. На початку місяця – 257947 грн і 1053295 грн в середині, що в сумі становить 1 млн 311 тис. грн.

Зарплата Марчека в квітні

Зарплата Марчека в квітні

nazk.gov.ua

Зарплата Марчека в квітні

Зарплата Марчека в квітні

nazk.gov.ua

Дохід Марчека за місцем роботи в березні був більш ніж удвічі меншим – 641548 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд 15 квітня звільнив Желько Марчека з посади виконувача обов'язків голови правління "Укрзалізниці" (УЗ) і виключив його зі складу членів правління.. Тимчасовим главою правління буде Іван Юрик.

"Укрзалізниця" змушена перейти на чотириденний робочий тиждень з липня 2020 року. Про це повідомив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він звинуватив нинішню владу в провалі реформи.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Зарплати в Україні Скандал навколо "Укрзалізниці"
Місце
Україна
Теги
зарплата Укрзалізниця
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Економіка Особисті фінанси

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