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Кличко звернувся до НАБУ через "хабар у $20 млн": усі подробиці

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Мер Києва Віталій Кличко просить НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо заяви керівника Офісу президента Андрія Богдана про пропонування йому деякими особами хабара.

Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook в четвер.

"30 липня 2019 року на прес-конференції пан Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому в розмові пропонували хабар у $20 млн. І нібито ця розмова була здійснена в інтересах Київського міського голови, тобто у моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні "переговори"! А такі висловлювання пана Богдана, який є Керівником Офісу Президента України, підлягають перевірці в рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень", — написав Кличко.

Мер каже, що якщо хтось до когось звертався, потрібно встановити хто, від чийого імені і з якою пропозицією. А також з’ясувати, чи отримала посадова особа неправомірну вигоду.

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Кличко заявив, що не передавав вимог про хабарі

Кличко заявив, що не передавав вимог про хабарі

"Після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або я вимагатиму від пана Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації", — написав Кличко.

Він додав: сподівається, що Богдан сприятиме розслідуванню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що зустрічався з мером Києва і головою Київської МДА Віталієм Кличком й обговорював проблему існування "смотрящих" у столиці. Однак той нібито сказав, що змушений йти на компроміси з ними. Таку версію Богдан озвучив під час брифінгу 30 липня.

У відповідь мер Києва назвав слова Богдана "байками зі склепу" і плітками.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Віталій Кличко Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
хабар
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Махно Володимир
Махно Володимир
ну это вполне может быть и правда. Кличко не политик и не экономист. Он просто так сказать медийная личность в Киеве на должности мэра. За него все делают определенные люди, которые в итоге ему дают деньги, чтобы он не вникал в управление городом. Чего например не скажешь про таких акул бизнеса в управлении городом как Труханов и Кернес.Эти сами лично контролируют города и еще платят местным судам, полиции, прокурорам, чтобы в их городах было "тихо"! Вон только дело открытое против мэра Одессы по Краяну, ни как не могут закончить. Уже НАБУ И САП просят для него 12 лет, но одесские суды и все правохранительные органы (Головин -возглавлял ГУ НП в Одесской области - арестован, Гейко - экс-заместитель Головина - арестован, и их коллеги - арестованы или в розыске) на дотации у мэра, и они всячески тормозят процесс или закрывают его по надуманным причинам. До 2019, этих двух скандальных и одиозных мэров поддерживал как ни странно сам Порошенко. Не смотря на то что это два самых коррумпированных мэра в стране, а так же два мэры с явными и открытыми сепаратистскими взглядами и уклонами. Кернес буквально недавно отменил у себя в Харьков декоммунизацию и восстановил памятник Жукову. Посмотрим, поддержит ли их Зеленский.
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