Кличко звернувся до НАБУ через "хабар у $20 млн": усі подробиці

Мер Києва Віталій Кличко просить НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо заяви керівника Офісу президента Андрія Богдана про пропонування йому деякими особами хабара.

Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook в четвер.

"30 липня 2019 року на прес-конференції пан Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому в розмові пропонували хабар у $20 млн. І нібито ця розмова була здійснена в інтересах Київського міського голови, тобто у моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні "переговори"! А такі висловлювання пана Богдана, який є Керівником Офісу Президента України, підлягають перевірці в рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень", — написав Кличко.

Мер каже, що якщо хтось до когось звертався, потрібно встановити хто, від чийого імені і з якою пропозицією. А також з’ясувати, чи отримала посадова особа неправомірну вигоду.

Кличко заявив, що не передавав вимог про хабарі

"Після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або я вимагатиму від пана Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації", — написав Кличко.

Він додав: сподівається, що Богдан сприятиме розслідуванню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що зустрічався з мером Києва і головою Київської МДА Віталієм Кличком й обговорював проблему існування "смотрящих" у столиці. Однак той нібито сказав, що змушений йти на компроміси з ними. Таку версію Богдан озвучив під час брифінгу 30 липня.

У відповідь мер Києва назвав слова Богдана "байками зі склепу" і плітками.

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