Кінець епохи бідності: Зеленський дав гучну обіцянку по пенсіях

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв завершити "епоху бідності" до кінця своєї каденції (2024 рік).

В ефірі ток-шоу "Право на владу" президент заявив, що у його команди є "цікава стратегія підвищення пенсій за віком". Зеленський уточнив, що "готові сильно підвищити, щоб люди відчули".

"Ми прийняли багато законів, пов'язаних з детінізацією економіки, демонополізацією, деолігархізації. Це поповнювати бюджет. Кожен повинен платити в цій країні податки. Тому звідки брати пенсії, заробітну плату? Зарплата збільшується. Зараз важлива соціальна місія нашої команди – коли немає грошей, а потрібно збільшити мінімальні пенсії.

Всім не зможемо, адже 12 мільйонів пенсіонерів. Але ми їх розбили на критерії. Спочатку ми підвищимо сильно від 400 до 1100 грн пенсіонерам, яким більше 80 років. Таких багато. Дуже багато. Ми на них виділимо 13 мільярдів в 2020 році. Потім ми хочемо знижувати показник: 75+, 70+ і далі", – розповів Зеленський.

Володимир Зеленський офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 2019 року перерахунок буде відбуватися автоматично з урахуванням зростання зарплат і цін.

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