НЕЛЮДИ

Ні, я не про організаторів Голодомору. І навіть не про тих, хто з піною на губах волає про "нєурожай" і "общую бєду".

Сьогодні пишу про тих негідників, які є авторами постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року N 632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги".

Ще 20 серпня 2020 року я звертав увагу громадськості на негативні наслідки цієї ганебної "творчості" чиновників, наслідком якої стали вимоги до матерів-одиначок повернути до бюджету... ЗАЙВЕ НАРАХОВАНІ ЇМ СУМИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ!

Ще раз. Зайве нараховані суми державної допомоги. Матерям-одиначкам!

Цитую свій пост: "Цією постановою зелені змінили порядок розрахунку сукупного доходу сім’ї для призначення державної допомоги, включивши до доходів виплачену... СУБСИДІЮ!

Всі розумні люди попереджали, що це призведе до зменшення розміру такої допомоги. У відповідь зелені сурмили, що вони ЗБІЛЬШИЛИ розрахунок соціальноі допомоги для сімей з дітьми... На практиці вийшло з точністю до навпаки: замість підвищення вийшло ЗМЕНШЕННЯ". Ось посилання.

Потрапивши в халепу, зелені невігласи намагалися тоді перекласти всю відповідальність за наслідки своєї некомпетентності і безвідповідальності на місцеву владу. Однак, не вийшло. Громадськість все зрозуміла, і результати місцевих виборів це засвідчили більш ніж красномовно.

І що ж зелені? Виправили?

Якби ж то! Пальцем не поворухнули. Постанова залишилася без змін. І тисячі українських сімей, в яких ростуть діти з інвалідністю, на своєму особистому досвіді відчули, ЩО насправді означає КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ. Принаймні, для них особисто. Прикметно, що не витримали навіть завжди лояльні до зеленоі влади журналісти з телеканалу 1+1.

Дивіться. ДумайТе!

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