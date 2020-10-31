Кількість вакансій для українських заробітчан злетіла: куди кличуть

У жовтні 2020-го українців почали більше запрошувати на роботу за кордоном. Кількість вакансій зросла на 21% – з 7 756 наприкінці вересня до 9 384 на кінець жовтня.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Jooble. У Польщі до топ-5 найбільш затребуваних фахівців потрапили пакувальники, каменярі, покрівельники, різноробочі та водії з відкритими міжнародними категоріями С/Е.

У Німеччині потрібні українські доглядальниці, медсестри зі знанням німецької мови на рівні В1, штукатури, робочі на виробництво та, як й у Польщі, водії.

У Чехії чекають на будівельників, сантехніків, різноробів на автозавод, мулярів по металу та покоївок.

"Щоосені ми спостерігаємо сезонну активність, пов'язану з працевлаштуванням українців за кордоном. Цього року за кількістю пропозицій з працевлаштування лідує Польща. Якби не епідемія коронавируса, то, напевне, потік шукачів та кількість відкритих вакансій були б ще більшими", – коментує керівник напрямку по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.