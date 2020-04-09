Кабмін ввів нові правила оплати комуналки: скільки отримають субсидіанти

В Україні на час карантину ввели нові правила оплати комунальних послуг з субсидією. Норму, яку компенсує державна допомога, збільшили на 50%.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, на 50% Кабмін збільшив нормативи для користування послугами (тобто те, що покриває субсидія) на:

оплату водопостачання;

поставку гарячої води;

газопостачання;

електроенергії.

Наприклад, якщо раніше на одну людину субсидія покривала 1,6 кубометрів гарячої води, то за новими нормами на час карантину – 2,4 куба. Важливо відзначити, що це стосується тільки тих, хто користується субсидіями, знижки на житлово-комунальні послуги це нововведення не стосується.

Також на час карантину ввели окремі правила для тих, хто тимчасово втратив роботу. Їм Кабмін пропонує оформити субсидію без урахування колишньої зарплати, а з розрахунку компенсації від Соцстраху. Тобто обов'язково потрібно звернутися до Центру зайнятості і зареєструватися як безробітний.

Тільки після цього, якщо у інших членів сім'ї немає істотного доходу, можна розраховувати на часткову компенсацію комунальних послуг у вигляді субсидії.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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