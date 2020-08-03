Кабмін підвищить виплати для сімей загиблих учасників АТО

Кабмін України схвалив підвищення пенсійних виплат до 9,6 тис. гривень для членів сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО/ООС.

Про це за підсумками позачергового засідання уряду в понеділок повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в Facebook.

"Кабмін затвердив проєкт Постанови "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб". Документом передбачено підвищення пенсійних виплат для 9,6 тис. членів сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО/ООС", – написав Мокан.

Кабмін підвищить пенсійні виплати для сімей загиблих учасників АТО Facebook Василя Мокана

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