Кабмін підвищить виплати для сімей загиблих учасників АТО
Кабмін підвищить виплати для сімей загиблих учасників АТО. Колаж Обозревателя
Кабмін України схвалив підвищення пенсійних виплат до 9,6 тис. гривень для членів сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО/ООС.
Про це за підсумками позачергового засідання уряду в понеділок повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в Facebook.
"Кабмін затвердив проєкт Постанови "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб". Документом передбачено підвищення пенсійних виплат для 9,6 тис. членів сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО/ООС", – написав Мокан.
Кабмін підвищить пенсійні виплати для сімей загиблих учасників АТО Facebook Василя Мокана
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні нова методика розрахунку доходу при призначенні державної матеріальної допомоги призведе до того, що частина українців після перерахунку отримає менші виплати.