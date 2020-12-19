Італійці рятують життя, а Зеленський із Садовим – настрій: до чого призводять популісти при владі

Релігійна Італія, де розташоване серце католицизму – Ватикан, заради порятунку своїх громадян оголосила жорсткий локдаун і на Різдво, і на Новий рік. Українські ж "світські політики" в розпал пандемії звуть містян на "ярмарку" і подивитися на "ялинку".

Слово "популізм" походить від латинського populus (народ). І якщо в Італії заради народу йдуть на непопулярні рішення, то в Україні заради популярності готові заплатити життями свого ж народу.

В Італії локдаун оголосили з 24 грудня до 6 січня: на цей час заборонили виїжджати зі свого регіону, закрили магазини й кафе, не дозволять виходити з дому без надзвичайної необхідності й навіть приймати в гостях більш ніж двох осіб. В Україні ж локдаун проведуть уже після свят, із 8 січня. До того ж продовжить роботу транспорт, ніхто не буде контролювати пересування.

Врешті поки весь цивілізований світ закликає своїх містян залишатися вдома, вводить комендантські години на час свят, забороняє пересування містом без виправданих цілей, відмовляється від концертів і ярмарків, Україна опинилися ніби в паралельній реальності. Де не помічають пандемію, яка вже забрала життя десятків тисяч людей. І це активно вітають українські політики. Скільки життів львів'ян міський голова Львова Андрій Садовий готовий віддати заради "особливої атмосфери на Різдво"? "Різдво скасувати не можна, адже в нас в цей час завжди особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що ніякі заборони не діятимуть", – заявив мер міста.

Головну ялинку поставили в центрі, дозволили працювати ярмаркам, нічого захищати не стали. Все заради "атмосфери" релігійного свята Різдва. Чомусь релігійні італійці вирішили, що людське життя дорожче від "атмосфери", а ось Андрій Садовий не готовий жертвувати настроєм. А чи не зіпсує "різдвяний дух" кілька десятків смертей, яких можна було б уникнути?

Молоді люди, найімовірніше, перехворіють без наслідків для здоров'я. Хоча і вони ризикують потрапити в реанімацію через коронавірус. А ось що буде з їхніми батьками? З їхніми бабусями й дідусями? Або навіть із тієї пенсіонеркою, яку вони зустрінуть біля виходу з під'їзду?

Хтось вірить, що Садовий зможе забезпечити масковий режим? Що хоч хтось буде стежити за соціальною дистанцією? Подивіться на фотографії – вже зараз на вулицях тисячі людей і всі без масок. А що буде на Різдво й Новий рік? Хто потім відповість за життя тих, хто не переживе коронавірус?

Не поступається львівському бургомістру і президент Володимир Зеленський. Він записав спеціальний ролик: запросив українців подивитися на ялинкові іграшки біля Офісу президента. У розпал пандемії, в пік хвороби, в найскладніший рік для української медицини, коли сотні й тисячі українців вмирають від наслідків після коронавірусу, коли в лікарнях катастрофічно не вистачає ліжок... президент запрошує всіх зібратися біля Офісу!

Ось вам наочна різниця між любов'ю до свого народу (populus), як у справді релігійної Італії, і популістами (також від слова populus) при владі.

У відповідь на запрошення Зеленського до "ялинки" лікарям варто запросити його в COVID-відділення, але не в "Феофанії", а у звичайній лікарні. Куди потрапляє той самий народ. Поговорити з людьми, з лікарями, які за 5-7 тисяч гривень лікують тих, хто послухався президента й погуляв на Різдво по центру.

OBOZREVATEL закликає українців залишитися цього року на Різдво й Новий рік вдома, відзначити з родиною, без прогулянок, ресторанів і "ялинок" від Зеленського. Від відповідальності кожного з нас залежить, як ми проведемо Новий, 2021 рік. Подумайте, чи готові ви заради святкового настрою ризикувати життям кого-небудь із ваших близьких. Навіть якщо для вас коронавірус запам'ятається легким нездужанням, будь-хто, кого ви заразите, може цю хворобу не пережити.

Довідково: за даними на 18 грудня, в Італії зафіксовано майже 2 млн випадків зараження коронавірусом. Водночас вилікувалися 1,2 млн пацієнтів і майже 68 тисяч померли. В Україні COVID-19 захворіла 944 381 особа. Померли 16 256 пацієнтів, одужали – 561 222.

До того ж в Україні статистика, ймовірно, показує тільки частину картини. У Польщі, Німеччині, Італії на один мільйон осіб проводять тести у 500-600 тисяч. В Україні цей показник не дотягує навіть до 100 тисяч.

У статистику потрапляють не всі смерті від коронавірусу, як і самі випадки зараження. Ті українці, які не робили тести й перенесли коронавірус на самоізоляції (в легкій формі), не потрапили в загальну статистику. Також в офіційних даних немає і смертей, якщо людині не зробили тест до або після смерті.

Водночас загальний рівень смертності в країні вже досяг рекордних показників.