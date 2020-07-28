Іпотека під 10% в Україні: скільки насправді доведеться заплатити за житло

Деякі банки вже почали пропонувати українцям іпотеку під 10%. Однак кредити даються з низкою особливих умов, через що відсотки значно зростають.

Про це йдеться у публікації на "Ліга. Фінанси". Першими крок назустріч клієнту зробили державні банки. Приміром, в ПриватБанку пропонують отримати кредит на купівлю житла на первинному чи вторинному ринку на строк до 20 років під 9,99% річних.

"Правда, за умовами договору така ставка передбачена лише у перший рік дії договору, а надалі вона становитиме UIRD 12М +4%. Це означає, що процентна ставка майбутніх років буде прив’язана до індексу депозитних ставок, а чим вищими вони будуть, тим вищими будуть і кредитні ставки. Зараз, приміром, за облікової ставки НБУ на рівні 6% UIRD 12М складає 8,99%. Якби така ситуація збереглась до наступного року, ставка за іпотечним кредитом становила б 12,99% річних", – йдеться в публікації.

Однак це не всі витрати за кредитом. Автори зазначають, що реальна річна процентна ставка суттєво відрізняється, адже включає і витрати на страхування, нотаріальне оформлення і комісії банку. У тому ж таки ПриватБанку ще треба буде щорічно укладати договір страхування іпотеки на суму 0,5% від вартості нерухомості та договір особистого страхування на суму 0,5% від суми основної заборгованості за кредитом. Також доведеться сплатити разову комісію в розмірі 1% від суми кредиту. Такі умови кредиту банк пропонує позичальникам, які мають не менше 30% вартості житла для першого внеску.

В Ощадбанку іпотечні кредити теж видають на строк до 20 років з не менш ніж 30-відсотковим першим внеском. При цьому процентна ставка – 13,99% річних. Супутні витрати на страхування та комісія також є.

В Укргазбанку пропонують отримати кредит для купівлі житла на вторинному ринку під 8,8% річних у перший рік кредиту, а потім під UIRD 12М +5%. Перший внесок при цьому теж мінімум 30%.

В Правекс Банку готові надати кредит під 9,99% на перші 5 років. Перший внесок має бути принаймні 40%, а разова комісія - 2,99% суми кредиту. При цьому реальна відсоткова ставка з урахуванням всіх супутніх послуг становить 13,6% річних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попри зниження облікової ставки до 6% та стабільно невисоку інфляцію українцям не варто розраховувати, що найближчим часом вартість іпотечних кредитів знизиться до 10%.