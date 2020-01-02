Хто залишиться без пенсій і як перерахують виплати: в Україні набули чинності нові правила

В Україні з 1 січня 2020-го діють нові правила при призначенні пенсій. На виплати мають право тільки ті 60-річні, хто напрацював від 27 років стажу. Ще в 2019-му ця норма була на 12 місяців меншою. Крім того, в цьому році двічі підвищать мінімальні і максимальні виплати.
Детальніше про те, що і як зміниться для пенсіонерів з 1 січня 2020-го, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Нові вимоги щодо стажу
У Міністерстві соціальної політики підрахували, що в 2028-му тільки 55% виконають вимоги щодо стажу. Фактично кількість українців пенсійного віку, але без пенсій, буде рости з кожним роком.
Хто зможе вийти на пенсію в 60 років:
в 2020-му – від 27 років стажу;
в 2021-му – від 28 років стажу;
у 2022-му – від 29 років стажу;
в 2023-му – від 30 років стажу;
в 2024-му – від 31 роки стажу;
в 2025-му – від 32 років стажу;
в 2026-му – від 33 років стажу;
в 2027-му – від 34 років стажу;
в 2028-му – від 35 років стажу.
minfin.com.ua
Хто вийде на пенсію в 63 роки:
в 2020-му – від 17 до 27 років стажу;
в 2021-му – від 18 до 28 років стажу;
у 2022-му – від 19 до 29 років стажу;
в 2023-му – від 20 до 30 років стажу;
в 2024-му – від 21 до 31 року стажу;
в 2025-му – від 22 до 32 років стажу;
в 2026-му – від 23 до 33 років стажу;
в 2027-му – від 24 до 34 років стажу;
в 2028-му – від 25 до 35 років стажу.
Хто вийде на пенсію в 65 років:
в 2020-му – до 17 років стажу;
в 2021-му – до 18 років стажу;
у 2022-му – до 19 років стажу;
в 2023-му – до 20 років стажу;
в 2024-му – до 21 року стажу;
в 2025-му – до 22 років стажу;
в 2026-му – до 23 років стажу;
в 2027-му – до 24 років стажу;
в 2028-му – до 25 років стажу.
Як перерахують пенсії
"Осучаснення" пенсій в березні, яке запустили в рамках реформи ще минулий уряд, поки залишається під питанням. А ось планове підвищення пенсій залишається в силі.
З 1 липня мінімальну виплати підвищать з 1638 до 1712 грн. Паралельно збільшиться і максимальна виплата - з 16 тисяч 380 грн до 17 тисяч 120. З 1 грудня 2020 року українці на заслуженому відпочинку отримуватимуть як мінімум тисяча сімсот шістьдесят дев'ять грн.
До слова, крім цього разом з підвищенням мінімалки до 4723 грн з 1 січня зросте виплата для тих, хто досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу. Згідно із законом вони мають право на виплату в розмірі від 40% мінімалки - 1889,2 грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
В Україні в 2019 році повинні були запустити накопичувальні пенсії, рішення відстрочили;
Мінімальною пенсії не вистачає навіть на покупку найнеобхідніших товарів і послуг зі споживчого кошика;
З 2019 року перерахунок буде відбуватися автоматично з урахуванням зростання зарплат і цін;
Питання підвищення пенсійного віку залишився актуальним, але розглянуть його тільки після 2028 року.
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