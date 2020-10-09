Хто в Україні зможе отримати пенсію в 17 тисяч: розкрито умову

В Україні максимальний розмір пенсії становить не більше 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. На даний момент це близько 17 тис. грн. Щоб отримати таку пенсію, зарплата повинна бути майже в 4,8 разів більше середньої.

Як порахував OBOZREVATEL, максимальну пенсію може отримати українець з 35 роками стажу і "білою" зарплатою в розмірі близько 53 тисяч гривень.

Українці можуть вплинути лише на два показники при підрахунку пенсій — стаж і розмір зарплати. Однак і українці із середнім достатком мають шанс подумати про майбутню старість.

Зокрема працювати офіційно. Вимоги щодо стажу в Україні підвищують щороку. В результаті ті, кому залишилося до пенсії більш ніж 8 років, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, повинні будуть мати 35 років стажу. І щоб не опинитися у пенсійному віці, але без пенсії, важливо працювати офіційно. Крім того, чим вищою є "біла" зарплата, тим краще. Якщо ви офіційно працевлаштовані, але на мінімалку, то на гідну пенсію можна не розраховувати.

До речі, роботодавець зобов'язаний оформити вас за трудовим договором і легально виплачувати вам заробітну плату. Навіть якщо на вашому місці роботи більшість працівників працюють "у тіні" або за договорами підряду, обов'язково потрібно звернутися до керівництва з проханням узаконити ваші відносини відповідно до Трудового кодексу. Якщо це не спрацює, варто замислитися про звільнення.

Юрист Олександр Плахотник нагадує: ті, хто працює неофіційно, не просто позбавляються можливості отримати пенсію. Вони також не можуть претендувати на лікарняні, декрет, оплачувану відпустку і навіть субсидію.

Як повідомляв OBOZREVATEL: