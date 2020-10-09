Хто в Україні зможе отримати пенсію в 17 тисяч: розкрито умову
В Україні максимальний розмір пенсії становить не більше 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. На даний момент це близько 17 тис. грн. Щоб отримати таку пенсію, зарплата повинна бути майже в 4,8 разів більше середньої.
Як порахував OBOZREVATEL, максимальну пенсію може отримати українець з 35 роками стажу і "білою" зарплатою в розмірі близько 53 тисяч гривень.
Українці можуть вплинути лише на два показники при підрахунку пенсій — стаж і розмір зарплати. Однак і українці із середнім достатком мають шанс подумати про майбутню старість.
Зокрема працювати офіційно. Вимоги щодо стажу в Україні підвищують щороку. В результаті ті, кому залишилося до пенсії більш ніж 8 років, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, повинні будуть мати 35 років стажу. І щоб не опинитися у пенсійному віці, але без пенсії, важливо працювати офіційно. Крім того, чим вищою є "біла" зарплата, тим краще. Якщо ви офіційно працевлаштовані, але на мінімалку, то на гідну пенсію можна не розраховувати.
До речі, роботодавець зобов'язаний оформити вас за трудовим договором і легально виплачувати вам заробітну плату. Навіть якщо на вашому місці роботи більшість працівників працюють "у тіні" або за договорами підряду, обов'язково потрібно звернутися до керівництва з проханням узаконити ваші відносини відповідно до Трудового кодексу. Якщо це не спрацює, варто замислитися про звільнення.
Юрист Олександр Плахотник нагадує: ті, хто працює неофіційно, не просто позбавляються можливості отримати пенсію. Вони також не можуть претендувати на лікарняні, декрет, оплачувану відпустку і навіть субсидію.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні пенсії з 2021 щорічно індексуватимуть 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.
Так, після виходу на пенсію українці отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат сплачуватимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця 2020 року.
Якщо людина має не менше 15 років страхового стажу, але його недостатньо для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.
В Україні планують об'єднати солідарну і накопичувальну пенсійні системи і введуть додатковий внесок для працівника.