Грошей на пенсії не вистачить, а виплати під загрозою: як "Слуга народу" забрала бюджет, а Кабмін наобіцяв прибавки

Українські пенсіонери через нововведення "Слуги народу" можуть залишитися біля розбитого корита. Грошей на виплати може просто не вистачити. І хоча в Кабміні обіцяють індексацію і доплати, коштів немає навіть на виплату того, що вже отримують українці на заслуженому відпочинку.

Підприємців звільнили на час карантину від єдиного соцвнеску, за рахунок якого й існують пенсіонери. А в оновленому бюджеті (його, до речі, Рада з першого разу ухвалювати відмовилася) виділили суму, яка не покриє навіть наявний мінус, не кажучи вже про нові підвищення.

Про те, як нові закони вдарять по Пенсійному фонду і що пообіцяли українцям – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Грошей немає, але ви платіть

Верховна Рада на березень і квітень звільнила від сплати ЄСВ всіх фізосіб-підприємців. Не тільки рестораторів, сферу послуг, туризму, які змушене припинили свою діяльність через карантин, але і таксистів, кур'єрські служби, онлайн-продаж – абсолютно всіх. Таким рішенням Пенсійний фонд (ПФУ) позбавили відразу мільярдів гривень надходжень.

За приблизними оцінками, це призведе до того, що бізнес не заплатить за своїх працівників близько 2 млрд грн ЄСВ. Чому вирішили прибрати страхові внески для всіх, а не, наприклад, тільки для тих, хто зупинив свою діяльність – велика загадка.

Кандидатка економічних наук Лідія Ткаченко додає: в масштабах всього Пенсійного фонду ця сума не настільки суттєва, проте сам підхід дивує. Фізособам-підприємцям (ФОП) ще й збільшили норму доходу для того, щоб залишатися на єдиному податку. В результаті навіть ті, хто має дохід у 5 млн на рік, залишатимуться на маленькому податку ще й не платитимуть єдиний соціальний внесок.

Але і це не все. Кабмін опублікував оновлений макропрогноз, з нього випливає, що загалом у 2020-му ПФУ знадобиться додатково 25 млрд грн, розповідає OBOZREVATEL ексміністр соцполітики Андрій Рева. Т

Уряд запропонував бюджет "на пенсії" підняти на 19,3 млрд грн (в рамках секвестру, який Рада не підтримала), але ж цього в жодному разі не достатньо. "У мене просте запитання: як ви будете виплачувати потокові пенсії, якщо у вас уже дефіцит? Як це здійснити?", – обурюється Рева.

Тільки на разову виплату по тисячі знадобиться близько 10 млрд грн, а на індексацію ще близько 15 млрд грн до кінця року. Це вже 25 млрд. Крім того, ще близько 5,2 млрд грн знадобиться на виплату по 500 грн тим, хто старше 80 років, підрахувала Лідія Ткаченко. В сумі Пенсійному фонду не вистачить щонайменше 10,9 млрд.

"Але спочатку, коли в минулому році в бюджеті рахували дефіцит Пенсійного фонду, заклали таку суму, якої просто не вистачило. Чому ж не провели індексацію в березні? У них просто немає грошей", – впевнена експерт.

Рева вважає, що це найперше вина глави профільного парламентського комітету Галини Третьякової. "Це провал Третьякової. Це вона повинна відповідати за катастрофічний провал. Це її свідомі дії. Вона відповідала за фінансування", – заявив він. Мовляв, Кабмін можуть міняти як рукавички, а парламентський комітет залишається і повинен брати на себе відповідальність. OBOZREVATEL звернувся до Третьякової з проханням про інтерв'ю і готовий окремо опублікувати відповідь нардепа.

Тим часом Кабінет міністрів 1 квітня вкотре анонсував індексацію пенсій і разові виплати українцям на заслуженому відпочинку. Обіцяють роздати по тисячі, доплатити тим, хто старше 80 років ще й проіндексувати виплати. Уряд пообіцяв, проте грошей на це в бюджеті немає.

До чого призведе брак грошей

Є два варіанти: або бюджет доведеться ще раз переглядати до кінця року, або брати "в борг" у казначейства. І хоча пенсіонерів без грошей не залишать, непередбачені діри в бюджетах – загроза затримки виплат. Більше того, про суттєве підвищення за таких обставин говорити не доводиться.

"Або треба буде сексвестувати бюджет, або так, як це робив уряд Юлії Тимошенко, брати казначейську позику і не повертати. Коли ми прийшли, було 50 млрд грн непогашеної позики. Ми виплати підвищували за рахунок підвищення заробітних плат і детінізації економіки. А вони зараз навпаки урізують доходи. Забрали 900 млн грн в Укрпошту, не підняли мінімальну зарплату до 5500 грн, як ми просили, не підвищили на 25% зарплати в освіті і скоротили соціальні витрати. А тепер, звісно, грошей немає", – додає Рева.

Одним із варіантів додаткового доходу могло б стати рішення про ліквідацію Фонду страхування і Фонду зайнятості (зараз ЄСВ розділяється між трьома фондами), а всі виплати міг би здійснювати Пенсійний фонд. Це дозволило б акумулювати ресурс і скоротити витрати на утримання чиновницького апарату.

А поки в розпал карантину Фонд соціального страхування ще й збільшує витрати на IT-послуги. У розпорядження OBOZREVATEL потрапив лист, надісланий керівнику фонду від імені першого заступника міністра соцполітики. У ньому зазначається, що відомство замовило програмне забезпечення на 8,2 млн грн, а потім з якоїсь причини збільшили бюджет до 14,4 млн.

Як обіцяють підвищити виплати

"Кабмін на засіданні підтримав соціальні ініціативи президента, спрямовані на захист пенсіонерів та інших вразливих верств населення у зв'язку з глобальною кризою", – заявив на засіданні Кабміну 1 квітня прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль.

Як підвищать виплати:

з 1 квітня введуть щомісячні виплати в розмірі до 500 грн пенсіонерам старше 80 років і розмір пенсії яких не перевищує 9205 грн (вони мінімум отримуватимуть 2600 грн, якщо є 20-25 років стажу для жінок і чоловіків відповідно);

визначили порядок виплати одноразової допомоги в сумі 1000 грн для пенсіонерів, розмір пенсії яких не перевищує 5000 грн, а також деяким вразливим категоріям осіб;

з травня проведуть індексацію пенсій на 11%. Середній розмір підвищення складе 260 грн;

мінімальну виплату для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (30-35 років для жінок і чоловіків відповідно), підвищать до 2100 грн.

"Ініціативи потребуватимуть ухвалення змін до бюджету, який ми зараз допрацьовуємо разом із народними депутатами", – додав прем'єр.

Міністерка соцполітики Марина Лазебная додала: пенсіонери старші за 80 років зі стажем від 20 років (жінки) і від 25 років (чоловіки) повинні отримувати не менше 2600 грн. "Ми пропонуємо, тим, кого не стосується індексація, у кого є стаж роботи 25 років для жінок і 30 для чоловіків, також підвищити мінімальну пенсію до 2100 грн", – додала міністр.

Пообіцяв Кабмін багато, а ось кошти на нововведення не передбачили.

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