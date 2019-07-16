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Гройсман пообіцяв зниження ціни на газ в Україні і пояснив чому

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В уряді запевняють, що ціни на газ в Україні повинні знижуватися, оскільки вони впали в Європі.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає "Укрінформ". "Я підтримую зниження цін на газ. Все, що я зміг для цього зробити в рамках повноважень Уряду - ціни почали знижуватися з травня. Ціни дійсно в Європі впали, вони мають падати в Україні", - сказав Гройсман.

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Ціна на газ

Ціна на газ

Obozrevatel

Він нагадав, що в 2008 році прем'єр-міністр Юлія Тимошенко підписала меморандум з Міжнародним валютним фондом.

"Там вона взяла на себе зобов'язання, що український газ буде коштувати стільки, скільки він коштує в Європі. Потім вона це виконала лише на 50%", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для населення – вона складе 4 905,67 гривні за тисячу кубометрів. Це без урахування ПДВ, націнки постачальника і вартості доставки. Кінцева ціна блакитного палива в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКУ для відповідного обл- або міськгазу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук заявив, що ціни на газ для населення в Україні в липні знизяться вслід за цінами для промисловості. Однак уже восени блакитне паливо знову подорожчає до 8-9 тис. грн за тисячу кубометрів.

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Тема
Ціна на газ
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Теги
Гройсман газ
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