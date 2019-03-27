Гройсман доручив розібратися: для Медведчука і Бойка відкрили прямий рейс до Москви

Представники "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук і Юрій Бойко літали на зустріч із російським прем'єром Дмитром Медведєвим безпосередньо з Києва до Москви, порушуючи заборону на пряме авіасполучення з країною-агресором.

Про це на засіданні уряду 27 березня повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Так, 22 березня Бойко і Медведчук вилетіли з Києва (аеропорт "Жуляни") до Москви, а о 23:25 тим самим маршрутом повернулися з Росії, порушуючи заборону на прямі перельоти. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив з'ясувати, хто ухвалив відповідне рішення і чому дозволили українським політикам порушити заборону на прямі перельоти.

ТАСС

"Я на підставі ваших слів (Авакова. — Ред.) просив би дати доручення уряду "Державіаслужбі", прикордонникам, "Укравіаруху" перевірити, хто діяв і в яких межах, де були допущені порушення закону України, з відповідним інформуванням Кабінету міністрів України", — сказав прем'єр.

Зазначимо, ще 25 жовтня 2015 року набула чинності взаємна заборона на польоти авіакомпаній Росії і України між двома країнами. Першою таке рішення ухвалила українська сторона у зв'язку із фактичним військовим нападом РФ, анексією Криму, загрозою терористичних атак. Українці можуть літати в Росію з пересадкою у Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

22 березня голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя" і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук відбули до Москви на зустріч із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

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