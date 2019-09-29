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30 вересня • оновлено в 06:02
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"Готові платити за навчання": озвучені очікування роботодавців в Україні

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Багато роботодавці в Україні готові платити за навчання свого персоналу.

"Дешевше виростити свого класного фахівця, ніж купувати його на ринку", – розповіла експерт з працевлаштування, HR-фахівець Валентина Бардадим в ефірі ObozTV. Вона пояснила, що кандидатам важливо правильно презентувати свої недоліки чи нестачу досвіду під час влаштування на роботу.

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Бардадим порадила претендентам говорити на співбесіді не про свої "мінуси", а про "сторони, які потрібно розвивати".

"Ви кажете: у мене немає слабких сторін. У мене є сторони, які я можу розвивати. Я готовий розвиватися в тому чи іншому напрямку, мені цікаво те чи це. Тобто ви маєте знати, де і що у вас "провисає" і що потрібно "підтягти", – пояснила експерт.

"Якщо ви озвучуєте це на співбесіді, то роботодавець вже знає, що у вас класний досвід роботи, і ви можете бути йому корисні... Але у вас потрібно трішечки вкласти, щоб розвинути професійні чи особисті навички, яких у вас не вистачає", – додала вона.

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На думку Бардадим, сьогодні серед найбільш затребуваних soft skills (соціально-психологічних навичок і компетенцій) – вміння навчатися.

"Якщо ви можете самостійно навчатися – знаєте, де про це почитати, де побачити... Якщо ви не лінуєтеся і не сидите просто так в інтернеті, а щось вивчаєте – то ви дійсно професійно можете дотягнутися до того, чого вам не вистачає", – запевнила HR-менеджер.

Крім того, за її словами, високо цінуються такі навички як гнучкість і адаптивність.

Уміння навчатися – одна з ключових і найбільш необхідних навичок

Уміння навчатися – одна з ключових і найбільш необхідних навичок

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Теми
Робота в Україні Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Валентина Бардадим
Місце
Україна
Теги
працевлаштування робота
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Оголосить, будь ласка, весь список таких чудових роботодавців(він же буде недовгим). Мені чомусь завжди трапляються роботодавці, які хочуть поменьше заплатити (як варіант поообіцяти і не заплатити), затримати з/п, не платити понаднормові, нагріти на лікарняні і відпускні. Але про таких "експерди" не чули.
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