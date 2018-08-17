В Україні хочуть відмовитися від централізованого нагріву води: названо плюси і мінуси

Україна для підвищення енергоефективності має відмовитися від централізованого гарячого водопостачання на користь автономного, як це зробили провідні країни Європи.

Про це заявила в ефірі ObozTV член колегії Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Марія Яковлєва, коментуючи відповідну пропозицію віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка.

За її словами, відмовитись від централізованого гарячого водопостачання треба було ще 20 років тому.

"У будь-якому місті Європи, тим більше - в столицях країн, на сьогоднішній день є система зонування і практично відсутнє централізоване постачання гарячої води. Вулиці ніхто не буде гріти, щоб люди за це платили", - наголосила експерт.

"Будь-яка столиця розраховує залежно від щільності населення, яким чином побудувати систему гарячого водопостачання. Або це індивідуальна установка котельного обладнання в квартирах, або це йде на будинок, на район, на квартал. Все розраховується залежно від особливостей і чинників, властивих для окремого району або міста. Тому я вважаю, що це дуже хороша ініціатива", - пояснила вона.

Коментуючи можливі ризики такого кроку, Яковлєва відзначила: "Що може бути поганого? У нас буває, коли ідея геніальна, а виконання - "народне", непрофесійне".

При цьому експерт нагадала, що з прийняттям нового закону про житлово-комунальні послуги власники багатоповерхівок є господарями своїх будинків.

"Я думаю, що ми оберемо для себе найкращі варіанти - або будівництво теплового пункту, або об'єднання кількох будинків, або для кварталу", - підсумувала вона.

Централізоване гаряче водопостачання - це коли система отримує тепло від котелень або центральних теплових пунктів. Автономне гаряче водопостачання передбачає використання водонагрівачів, які представляють собою автономне обладнання, в якому здійснюється нагрів гарячої води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра регіонального розвитку України Лев Парцхаладзе розповів, коли українці зможуть менше платити за водопостачання.