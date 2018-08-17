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В Україні хочуть відмовитися від централізованого нагріву води: названо плюси і мінуси

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Україна для підвищення енергоефективності має відмовитися від централізованого гарячого водопостачання на користь автономного, як це зробили провідні країни Європи.

Про це заявила в ефірі ObozTV член колегії Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Марія Яковлєва, коментуючи відповідну пропозицію віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка.

За її словами, відмовитись від централізованого гарячого водопостачання треба було ще 20 років тому.

"У будь-якому місті Європи, тим більше - в столицях країн, на сьогоднішній день є система зонування і практично відсутнє централізоване постачання гарячої води. Вулиці ніхто не буде гріти, щоб люди за це платили", - наголосила експерт.

"Будь-яка столиця розраховує залежно від щільності населення, яким чином побудувати систему гарячого водопостачання. Або це індивідуальна установка котельного обладнання в квартирах, або це йде на будинок, на район, на квартал. Все розраховується залежно від особливостей і чинників, властивих для окремого району або міста. Тому я вважаю, що це дуже хороша ініціатива", - пояснила вона.

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Коментуючи можливі ризики такого кроку, Яковлєва відзначила: "Що може бути поганого? У нас буває, коли ідея геніальна, а виконання - "народне", непрофесійне".

При цьому експерт нагадала, що з прийняттям нового закону про житлово-комунальні послуги власники багатоповерхівок є господарями своїх будинків.

"Я думаю, що ми оберемо для себе найкращі варіанти - або будівництво теплового пункту, або об'єднання кількох будинків, або для кварталу", - підсумувала вона.

Централізоване гаряче водопостачання - це коли система отримує тепло від котелень або центральних теплових пунктів. Автономне гаряче водопостачання передбачає використання водонагрівачів, які представляють собою автономне обладнання, в якому здійснюється нагрів гарячої води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра регіонального розвитку України Лев Парцхаладзе розповів, коли українці зможуть менше платити за водопостачання.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Марія ЯковлєваГеннадій Зубко
Місце
Україна
Об'єкти
ЖКХенергоефективність
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Правильно .можно еще халодную воду отключить. Свиньям мытся вредно пусть чешутся
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
еще на заре "демократии"обратил внимание ..на так наз домашнюю обувь и одежду..европейцев,ну при "тоталитаризме",,то зимой на ночь в котел два ведра антрацита засыпал и плюс двпдцать восемь,при открытых форточках,в хате в трусах ходиш,потом газ провели,еще лучше ,ни с углем ни со шлаком заблты нет,включил осенью котел и до весны ..а приезжали австрияки ,как тогда говорили .по обмену опытом,то по их словам плюс двенадцать,в доме ,и только тогда включают отопление,нет включить можно хоть летом,но это глворили очень длрого..ну вот как то так ..как говорится ..любы Боже правду..
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batiscaf 1
batiscaf 1
Праильна! Зачем жечь за госсчёт топливо для быдла? (а что тогда оттуда останется на разворовать?) Пусть те, кто побогаче, легко купят себе и оборудование, и горючее, а те, кто победнее (быдло) обойдутся и вообще без обогрева. Пусть по осени сушёный бурьян запасают и в щепочницах жгут. Американского шерифа проблемы украинских индейцев не ипут.
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Попова Ольга
Попова Ольга
batiscaf 1, ПРОЩАЙ НЕМЫТАЯ РОССИЯ ,СТРАНА РАБОВ И ХОЛУЕВ , ПОПРОЩАЛАСЬ УКРАИНА С ПАРАШЕЙ ТАК ОНО БЫДЛО ДАЖЕ ВОЙНОЙ ПОШЛО ,ПЯТЫЙ ГОД ГНОЙНОЕ БЫДЛО ВОЮЕТ 155 ТЫСЯЧ НАЕБНУЛОСЬ ,А ОНО НЕМЫТОЕ ЛЕЗЕТ
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