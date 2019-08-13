Економічні успіхи Путіна "рознесли" в мережі

У мережі висміяли успіхи роботи президента РФ Володимира Путіна. У половині регіонів країни середнього класу в серпні 2019 року виявилось менше за 10%. А в Криму – 5,5%.

Про добробут росіян пише в Twitter блорег Проф. Преображенський. "Нам кажуть: Путін за 20 років створив у Росії середній клас. Ось цифри зі свіжого дослідження на базі даних Росстату. У 71 регіоні частка середнього класу – менше 20%. У половині регіонів – не більше 10%. Навіть у Москві і Пітері – 26%. А насправді такі ж усі "успіхи" Путіна", – написав блогер.

Нам говорят: Путин за 20 лет создал в России средний класс.

Вот цифры из свежего исследования на базе данных Росстата.

В 71 регионе доля среднего класса - менее 20%.

В половине регионов - не более 10%.

Даже в Москве и Питере - 26%.

И ведь на поверку таковы же все "успехи" Путина. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 12 серпня 2019 р.

Йому відповідають мешканці окупованого Криму. Вони наводять статистику, що на півострові до середнього класу себе відносять менше 5% людей.

"Це ще нормальні цифри! А нас як посадили на мілину в "рідній гавані", так ми скотилися до 5%. Прорив! Той випадок, коли вступили і від черевика вже не відтерти!" – пише користувач Alic Cooper.

Это ещё нормальные цифры! А нас как посадили на мель в "родной гавани", так мы скатились до 5%. Прорыв! Тот случай, когда вступили и от ботинка уже не оттереть!https://t.co/rEMOMk0oOY — Alice Cooper (@Alice_715) 12 серпня 2019 р.

Середнього класу в Росії вкрай мало varlamov.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня зарплата в Російській Федерації за останні п'ять років обвалилася на 27%.

Найпоширеніша зарплата в Росії в місяць становить 23,5 тис. рублів (майже 9 тис грн. – ред), хоча чиновники говорять про цифри вдвічі більші.

У російській економіці дуже скоро трапиться "вибух" через набрані населенням кредити. Він може відбутися вже в 2021 році. Про це говорить міністр економічного розвитку Максим Орєшкін. Заборгованість росіян за кредитами зараз становить близько 8 трлн. рублів і вона зростає на 25% в рік.

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