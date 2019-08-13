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Економічні успіхи Путіна "рознесли" в мережі

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У мережі висміяли успіхи роботи президента РФ Володимира Путіна. У половині регіонів країни середнього класу в серпні 2019 року виявилось менше за 10%. А в Криму – 5,5%.

Про добробут росіян пише в Twitter блорег Проф. Преображенський. "Нам кажуть: Путін за 20 років створив у Росії середній клас. Ось цифри зі свіжого дослідження на базі даних Росстату. У 71 регіоні частка середнього класу – менше 20%. У половині регіонів – не більше 10%. Навіть у Москві і Пітері – 26%. А насправді такі ж усі "успіхи" Путіна", – написав блогер.

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Йому відповідають мешканці окупованого Криму. Вони наводять статистику, що на півострові до середнього класу себе відносять менше 5% людей.

"Це ще нормальні цифри! А нас як посадили на мілину в "рідній гавані", так ми скотилися до 5%. Прорив! Той випадок, коли вступили і від черевика вже не відтерти!" – пише користувач Alic Cooper.

Середнього класу в Росії вкрай мало

Середнього класу в Росії вкрай мало

varlamov.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня зарплата в Російській Федерації за останні п'ять років обвалилася на 27%.

Найпоширеніша зарплата в Росії в місяць становить 23,5 тис. рублів (майже 9 тис грн. – ред), хоча чиновники говорять про цифри вдвічі більші.

У російській економіці дуже скоро трапиться "вибух" через набрані населенням кредити. Він може відбутися вже в 2021 році. Про це говорить міністр економічного розвитку Максим Орєшкін. Заборгованість росіян за кредитами зараз становить близько 8 трлн. рублів і вона зростає на 25% в рік.

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Тема
Криза в Росії
Місце
Росія
Теги
Росія економіка
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CARGO 100
CARGO 100
Ну как бы то ни было, у нас перспектива есть, в отличие от майданутых. У шеневмерликов исключительно "надежда" на повышение урожайности клубники у соседа ...
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Николаев Олег
Николаев Олег
Куда Путину до Порошенко. При нём средним классом стали все украинцы. Над Петром Алексеевичем ни один украинский "блорег" смеяться не смеет.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Колорад Ваня:"я уже подумываю, не поехать ли на Украину на заработки." Ну, вот и до Вас докатилось: не можете дома деньги зарабатывать. А в Цкраину Вас не пустят (разве что на Донбасс): там у россиян спрашивают чей Крым. Вот Вы что ответите?
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Николаев Олег, я уже подумываю, не поехать ли на Украину на заработки. Говорят, Украина - одна из ведущих экономик мира, стоящая в рейтинге сразу за Габоном.
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