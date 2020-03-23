Дріб'язок з СРСР продають за мільйон: які монети і як виглядають

Нумізмати готові віддати за деякі монети з СРСР цілий статок. Вартість досягає мільйона гривень.

OBOZREVATEL показує найдорожчі монети часів Союзу.

Монета 85-го за мільйон

"Продам монету СРСР 1985 року, стан відмінний", – йдеться в оголошенні.

Колекція за мільйон

Також за мільйон гривень пропонують купити цілу колекцію часів СРСР.

Залежно від року випуску і номіналу нумізмати готові віддавати за монети часів СРСР цілий статок. Наприклад, 10 копійок 1991 року випуску з буквою "м" готові купити за три тисячі гривень, а за 20 копійок того ж року випуску – дві тисячі гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні стався сплеск підробки купюр номіналом 500 гривень. Злочинці друкують їх на принтерах, а збувають в кафе і на заправках.

Українці, які отримали перші банкноти в 1000 гривень, скаржаться, що не у всіх банках дізнаються нову купюру і приймають для платежів.

З 1 жовтня 2019 го НБУ став виводити з обігу купюри номіналом 1, 2, 5 і 10 грн, а дрібні монети перестали вважатися грошима.

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