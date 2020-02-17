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17 лютого • оновлено в 20:50
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Зарплата в сотні тисяч: розкрито "секрети" роботи додатка держпослуг "Дія"

3.5т
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На розробку і реалізацію додатка державних цифрових послуг "Дія" було виділено понад 25,5 мільйона гривень.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Він опублікував копії відповідних документів.

Зарплатний фонд адміністрації проекту становить понад 600 тисяч гривень. Генеральний директор має посадовий оклад у 100 тисяч гривень, його заступник – у 90 тисяч.

Додаток "Дія": названі зарплати

Додаток "Дія": названі зарплати

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Зарплата в сотні тисяч: розкрито "секрети" роботи додатка держпослуг "Дія"

Telegram-канал "Гончаренко"

Зарплата в сотні тисяч: розкрито "секрети" роботи додатка держпослуг "Дія"

Telegram-канал "Гончаренко"

Зарплата в сотні тисяч: розкрито "секрети" роботи додатка держпослуг "Дія"

Telegram-канал "Гончаренко"

Зарплата в сотні тисяч: розкрито "секрети" роботи додатка держпослуг "Дія"

Telegram-канал "Гончаренко"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
зарплата фотографии
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Коментарі
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
действительно - дороговато получилось... где то года два назад показывали гения мальчика, который танк картонный сконструировал ! Парень мог бы и программу создать за Плейстейшен какой нибудь !и 25,5 млн.гривен достались бы достойному слуге.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-схема зарплат
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