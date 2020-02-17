Зарплата в сотні тисяч: розкрито "секрети" роботи додатка держпослуг "Дія"

На розробку і реалізацію додатка державних цифрових послуг "Дія" було виділено понад 25,5 мільйона гривень.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Він опублікував копії відповідних документів.

Зарплатний фонд адміністрації проекту становить понад 600 тисяч гривень. Генеральний директор має посадовий оклад у 100 тисяч гривень, його заступник – у 90 тисяч.

Додаток "Дія": названі зарплати Колаж

Telegram-канал "Гончаренко"

Telegram-канал "Гончаренко"

Telegram-канал "Гончаренко"

Telegram-канал "Гончаренко"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністерство цифрової трансформації 6 лютого представило свій мобільний додаток "Дія", який дозволить українцям користуватися багатьма державними послугами за допомогою смартфона.

У деяких користувачів виникли проблеми з додатком. Багатьом, зокрема, не вдається отримати електронне посвідчення водія.

Киянин заявив, що після реєстрації в новій системі виконавча служба заблокувала його банківські картки, які він "прив'язав" до додатка.

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