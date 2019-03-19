Додаткова відпустка для чоловіків: в Україні приготували кардинальне нововведення

В Україні можуть ввести обов'язкову оплачувану 10-денну відпустку для чоловіків при народженні дитини. Відповідний законопроект №10099 зареєстрували під авторством 13 народних депутатів із різних фракцій.

"Батькові, який перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, на підставі свідоцтва про народження надається оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів", – йдеться в зареєстрованому у Верховній Раді законопроекті.

Серед авторів документа: Оксана Білозір (БПП), Олена Ледовських ("Народний фронт"), Віктор Кривенко ("Самопоміч"), Ігор Шурма ("Опозиційний блок") та інші. "Це дозволить батькові проводити перший період після народження дитини з сім'єю, буде сприяти догляду за новонародженим, а також рівних можливостей у процесі адаптації до ситуації, викликаної народженням дитини", – пояснюють автори законопроекту.

Відпустка при народженні дитини life4me

Відпустку при народженні дитини можуть брати чоловіки в Норвегії, Ісландії, Великобританії, Португалії. А незабаром цей список може поповнити і Україна. У Центрі інформації з прав людини з посиланням на профільного експерта Ірину Віртос заявляють: ідею депутатів варто доповнити і загальнодержавною політикою щодо підтримки молодих сімей.

"Прикро, що досі доводиться пояснювати роботодавцям, чоловікам і жінкам, що людина в декреті – це нормально. Інша справа, чи буде це економічно вигідно сім'ям. Якщо спочатку в родині розподіляються ролі, чоловік – "годувальник", а жінка плекає домашнє вогнище...", – прокоментувала ініціативу Ірина Віртос.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL детально писав про те, як українцям повинні оплачувати відрядження, відпустку і лікарняний. У 2019-му встановили такі виплати:

мінімальний розмір лікарняного – приблизно 100 грн у день (було до 90 грн);

мінімальні добові – 60 грн (сума не змінилася);

максимальні добові – 417,3 грн (було 372,3 грн);

відрядження за кордон – до 80 євро.

До речі, в Україні вже декілька років розглядають новий проект Кодексу законів про працю. Якщо його приймуть, то робочий день збільшать із 8 до 12 години, але не для всіх. Такий графік може бути прописаний у колективному договорі. Також введуть поняття "ненормованого робочого дня". Профспілки заявили, що така норма може призвести до "примусової праці", а ось HR-експерти вважають, що для українців це шанс заробити і можливість законно залишатися на роботі.

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