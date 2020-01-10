Головна Новини
10 січня • оновлено в 19:42
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

До 2 млн на місяць: спливли дані про захмарну зарплату глави "Укрпошти"

2.6т
Читати матеріал російською

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський буде заробляти в 2020 році майже 1,9 млн гривень в місяць.

Про це в Facebook повідомила перший секретар Національної спілки журналістів Ліна Кущ, посилаючись на фінансовий план компанії.

"Смілянський в цьому році суттєво поліпшить свій добробут. Глава пошти буде отримувати зарплату в розмірі 1 886 808 гривень 30 копійок на місяць. З них 716 463 гривень 30 копійок – посадовий оклад, 693 843 гривні – щомісячна премія, 456 502 гривні – інші виплати, передбачені законодавством", – розповіла вона.

Новини
"Укрпошта" розпродасть понад 130 тис. кв. м "непотрібної" нерухомості

Кущ також нагадала, як росла зарплата Смілянського за останні роки:

  • 2018 - 571 966 гривень в місяць;

  • 2019 - 1 427 666 гривень на місяць;

  • 2020 року - 1 886 808 гривень на місяць.

Вона зазначила, що до кінця 2020-го Смілянський заробить майже 22,5 мільйона гривень. "Для порівняння: середня зарплата рядових працівників підприємства в цьому році виросте на цілих 815 гривень – до 6031 гривні 30 копійок", – додала Кущ.

До 2 млн на місяць: спливли дані про захмарну зарплату глави "Укрпошти"

facebook.com/lina.kushch

Ігор Смілянський

Ігор Смілянський

РБК-Україна

Як писав OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Смілянський, у якого знайшли американський паспорт, може очолити "Укрзалізницю".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Кирило Лютий
Особа
Ігор Смілянський
Місце
Україна
Тег
Укрпошта
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
85
4
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
эти все деньги украдены у народа Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иван Васильевич
Иван Васильевич
Если вам нужно избавиться от трупа, отправьте его куда-нибудь Укрпочтой.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Чем больше он закрывает отделений тем больше у него зарплата. Ему и всем чиновникам сейчас платят за уничтожения Украины, точнее остатков Украины и отвлекают внимание сепарами в ОРДЛО. Да настояшая угроза остаткам страны - вот такие чиновники. Пипец.... Зато Фарион и другие патриёты всё о мове скулят. Доскулились.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги