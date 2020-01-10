До 2 млн на місяць: спливли дані про захмарну зарплату глави "Укрпошти"

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський буде заробляти в 2020 році майже 1,9 млн гривень в місяць.

Про це в Facebook повідомила перший секретар Національної спілки журналістів Ліна Кущ, посилаючись на фінансовий план компанії.

"Смілянський в цьому році суттєво поліпшить свій добробут. Глава пошти буде отримувати зарплату в розмірі 1 886 808 гривень 30 копійок на місяць. З них 716 463 гривень 30 копійок – посадовий оклад, 693 843 гривні – щомісячна премія, 456 502 гривні – інші виплати, передбачені законодавством", – розповіла вона.

Кущ також нагадала, як росла зарплата Смілянського за останні роки:

2018 - 571 966 гривень в місяць;

2019 - 1 427 666 гривень на місяць;

2020 року - 1 886 808 гривень на місяць.

Вона зазначила, що до кінця 2020-го Смілянський заробить майже 22,5 мільйона гривень. "Для порівняння: середня зарплата рядових працівників підприємства в цьому році виросте на цілих 815 гривень – до 6031 гривні 30 копійок", – додала Кущ.

facebook.com/lina.kushch

Ігор Смілянський РБК-Україна

Як писав OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Смілянський, у якого знайшли американський паспорт, може очолити "Укрзалізницю".

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