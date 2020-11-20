Лікарні на Харківщині виділили 6 тис. грн на 12 днів лікування "середнього" хворого на коронавірус, – Бойко

Одна з районних лікарень Харківської області отримує 6 тисяч гривень на повний цикл лікування одного пацієнта з коронавірусом.

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" заявив співголова партії "Опозиційна платформа – за життя" Юрій Бойко. Програма транслювалася на YouTube-каналі ТСН 19 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Політик стверджує, що особисто спілкувався з головним лікарем медзакладу в місті Куп'янськ, який і назвав йому такі цифри.

Бойко сказав, що в інфекційному відділенні місцевої лікарні є 40 койко-місць, але там знаходилися 120 осіб.

"Він не може відмовити, він бере всіх", – сказав народний депутат про головлікаря.

Політик зізнався, що коли почув інформацію про 6 тисячах гривень на хворого, то перепитав, чи дається така сума на добу. Лікар йому відповів: "Ні, на весь цикл лікування (12 днів для хворих середньої тяжкості)".

"Добра справа є, потрібно бути об'єктивним, що їм місяць як почали виплачувати додаткові кошти. Вони зараз отримують від 30 до 50 тисяч, особа, яка працює з COVID-хворими. Але на хворих самих... мало грошей. Тобто, вони самі повинні йти і купувати собі ці ліки", – сказав Бойко.

Трансляція ефіру:

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