Чорна п'ятниця в Україні: як повернути товари, куплені зі знижкою

Українці мають повне право повернути товар, куплений на розпродажах у "чорну п'ятницю" чи в будь-який інший день, згідно із законом "Про захист прав споживачів".

Як обійти хитрощі продавців і повернути речі, придбані зі знижкою, в ефірі ObozTV розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

Несміянов порадив обов'язково зберігати товарний чек: на ньому має бути інформація про суб'єкта господарської діяльності, проданий товар, його ціну і час продажу.

"Приходите і кажете: я хочу повернути, мені не підійшов колір. Це ваше право. Вам відмовляють. Не питання. Просіть надати письмову відмову, з якою ви напишете скаргу до контролюючих органів і вам повернуть гроші. Зазвичай продавці відповідають: я нічого не підпишу, я ні за що не відповідаю. У такому разі треба викликати поліцію для фіксації", – пояснив він.

Активіст наголосив, що поліція іноді намагається ухилитися від виїзду на виклик, тому їм варто одразу сказати: "Не можу дізнатися, хто підприємець".

"Кажіть їм: я не можу уточнити суб'єкта господарської діяльності, а без цієї інформації не можу написати скаргу до контролюючих органів. Прошу приїхати патруль і уточнити коло осіб, щоб я міг на них написати скаргу", – уточнив Несміянов.

Далі, за його словами, треба дочекатися приїзду правоохоронців, зафіксувати у протоколі відмову від повернення коштів, і вже цю відмову перенаправити до контролюючих органів.

"Це реально, – запевнив Несміянов. – Але ви маєте іти планово. Люди чомусь завжди намагаються домовитися "по-хорошому". Тричі ходять. Не витрачайте свій час! Ідіть поетапно. У нас, на жаль, бізнес не завжди чесний і поводиться паскудно".

"Я би на місці бізнесу одразу повертав гроші. Якщо все чесно, якщо річ не була у використанні, краще повернути гроші і не чекати на контролюючі органи. Навіщо? Щоб тебе оштрафували? Тобі це треба?" – звернувся він до продавців.

Також Несміянов розповів про популярні схеми обману покупців на розпродажах у "чорну п'ятницю" і закликав не поспішати з купівлею речей, які не підлягають поверненню (подушки, постільна білизна, нижня білизна, рукавички, шкарпетки, ювелірні вироби тощо).

Заяви магазинів, що акційні товари поверненню не підлягають – просто маркетингові хитрощі primaseller.com

OBOZREVATEL нагадує, що т. зв. "чорна п'ятниця" (Black Friday) – день глобальних розпродажів – у 2019 році випала на 29 листопада. Втім, багато магазинів влаштовують сейли протягом усього вікенду або навіть цілого тижня. Про те, які речі в жодному разі не можна купувати і як заощадити – читайте у нашому матеріалі.

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