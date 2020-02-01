"Чому платіжки не зменшилися?" Зеленський записав нове відео "розборок" з Гончаруком і Ко

Президент Володимир Зеленський провів нараду з питань тарифів на послуги теплопостачання для населення.

Про це він повідомив в Facebook опублікував відео зустрічі, на якій були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, глава НКРЕКУ Валерій Тарасюк, а також глава Офісу президента Андрій Богдан і його заступники.

Зеленський звернув увагу, що питання зменшення тарифом є одним з основних, зажадавши знизити платіжки за опалення до 25-30% у всіх областях країни.

Гончарук обговорив із Зеленським тарифи на опалення офіс президента

"Завдання номер один – отримати пояснення від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей, де для зниження нарахувань з незрозумілих мені причин не було зроблено нічого", – підкреслив президент, висловивши необхідність виправити ситуацію.

Гончарук заявив, що уряд зі свого боку зробив усе можливе для виконання доручення глави держави, щоб українці цієї зими платили за тепло менше.

Гончарук обговорив із Зеленським тарифи на опалення офіс президента

"У цілому 143 підприємства в 120 містах ухвалили рішення про зниження тарифу, і досить значний відсоток людей у країні отримав реальне зменшення рахунків у грудні. Ми продовжуємо працювати з обласними адміністраціями, і в січні очікуємо, що більше підприємств зможуть долучитися до цього процесу", – додав глава уряду.

Учасники зустрічі погодилися, що основний запас зменшення вартості тепла для населення не в зниженні цін на газ, а саме в проведенні ефективної термомодернізації будівель і реалізації заходів з енергоефективності в житловому фонді.

Гончарук обговорив із Зеленським тарифи на опалення офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні стартував опалювальний сезон, а разом із ним – захмарні суми в комунальних платіжках. Однак декого чекав сюрприз. Наприклад, у листопаді тариф на опалення знизився в середньому на 35%.

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