Коли можна не платити за комуналку: українцям розкрили секрет

Згідно з українськими законами, споживач може не платити за неякісно надані комунальні послуги, але є нюанс.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм Громадської мережі ОПОРА Тетяна Бойко. За її словами, спершу варто з'ясувати, хто винен у тому, що у вас вдома холодні батареї чи ж із крана тече ледве тепла вода.

Холодні батареї "Кам'янське"

"Насамперед потрібно зрозуміти, де саме є проблема: вона ззовні чи всередині будинку. В тому разі, якщо постачальник надав адекватний теплоносій у будинок, а тепло розгубилося по дорозі – це проблема керівника або ОСББ. Але якщо на зборах співвласників квартир ви самі відмовилися від енергоефективної модернізації, тоді це вже особисто ваша вина й платити доведеться", – пояснює Бойко.

За її словами, не платити за неякісні комунальні послуги можна в тому разі, якщо зафіксована низька температура теплоносія. Або коли керівник будинку не виконав покладені на нього зобов'язання з модернізації споруди.

"Але, як буває в таких ситуаціях, коли ви повідомляєте, що у вас виникла проблема, то в день перевірки сам постачальник підкрутить гайки й у вас несподівано стане тепло і з крана потече не тепла, а гаряча вода. Такі випадки справді трапляються, але не скажу, що масово", – зазначила Бойко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 травня повноцінно запрацювала комунальна реформа – набув чинності закон про комерційний облік комунальних послуг і новий базовий закон про ЖКП. Головний принцип – платити доведеться за кожен кубометр води і Гкал тепла, а тих, хто затримує платежі, каратимуть штрафами й відключенням.

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