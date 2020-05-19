Банки через новий закон блокують перекази українців: адвокат розповів, як повернути свої гроші

В Україні деякі банки через новий закон про Фінансовий моніторинг почали блокувати навіть дрібні перекази. Іноді "заморожують" навіть депозити, а щоб повернути гроші, потрібно звернутися з вимогою до банку і залишити скаргу в Національному банку.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Банки і раніше зловживали фінансовим прогнозами, розповідає старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець. За порушення правил можуть не просто заблокувати операцію, але й заморозити депозит і заблокувати гроші.
Це, як каже адвокат, незаконно. "Блокували навіть депозити під приводом фінансової моніторингу. Суди визнавали такі дії неправомірними та змушували повернути гроші", – зазначає Кравець.
"У нас підходять вибірково до директив ЄС. До практики європейським країн, США. До таких нормативів вони йшли десятки років, вибудовуючи свою фінансову систему. У нас же намагаються раптово ухвалити практику інших країн без урахування ситуації в Україні, це призводить до сумних наслідків" , – пояснює адвокат.
Фінансовий моніторинг може зачепити будь-якого клієнта банку. Водночас частина транзакцій має обов'язково перевірятися згідно із законом. Йдеться про:
операції з готівкою (переказ, поповнення рахунку, отримання коштів, розрахунок за операцію);
всі операції фізосіб-підприємців (ФОП), юридичних осіб, які зареєструвалися протягом останніх трьох місяців;
обмін банкнотами, переказ коштів за кордон;
фінансові операції з клієнтами з високим рівнем ризику;
всі операції на суму від 400 тис. грн та інші.
Адвокат радить: у разі, якщо вашу операцію заблокували, зверніться зі скаргою до НБУ. А в майбутньому найкращий вихід із ситуації – закрити свій рахунок у банку і відкрити його в іншій фінансовій установі.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українські банки можуть продовжити термін дії банківських карток своїм клієнтам, якщо він буде спливати під час карантину.
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