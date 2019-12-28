Заплатимо втридорога: як українців дурять в магазинах, кафе і на корпоративах напередодні Нового року

Новорічні свята – нагода не тільки відпочити, а й істотно витратитися. Багато магазинів цьому тільки сприяють, маніпулюючи прострочкою, акціями й потрійними цінами на банкети. Не відстають від них і продавці магазинів із соцмереж, які готові до обману.

Про те, що може підстерігати в переддень Нового Року і як цього уникнути – в матеріалі OBOZREVATEL.

Маніпуляції з прострочкою

Під Новий рік супермаркети намагаються позбутися від неякісного товару й виставляють його на полиці, а люди це все купують. Причому послужити цьому може як банальна неуважність, так і цілеспрямовані дії від магазину. Наприклад, можуть заклеїти кінцеву дату зберігання цінником, розповідає OBOZREVATEL глава Союзу споживачів України Максим Несміянов.

"Заходиш – оливки дорогі, 115 гривень, вага 100 грам. Прострочці – рік. Приїжджаю через три дні, вони ту прибрали, нову поставили – липнева прострочка. Водночас дату закривають цінником, щоб покупець не міг відірвати цінник й побачити кінцеву дату споживання", – поділився він.

Багато прострочки зараз серед традиційних "гостей" новорічного столу – червоної риби та ікри. Несміянов розповідає, як недавно вдалося знайти рибу, термін придатності якої сплив на цілих шість днів.

"Риба приходить патрана, але із зябрами. Продавці намагаються їх вирвати, щоб споживач не міг розібратися: свіжа риба чи ні", – розповів експерт.

Ікра ж трапляється не тільки прострочена, але й зіпсована. Через порушення температурного режиму зберігання вона біліє та вкривається пліснявою, але побачити це можна не відразу, а тільки під час розпакування. Експерт радить не викидати чеки аж до повної перевірки продукції вдома.

Продукти треба вибирати уважно

З магазинами в соцмережах потрібно бути обережним

Ще одна зона ризику напередодні Нового року – магазини в соцмережах. Зараз там можна купити що завгодно – від аксесуарів до телефонів чи побутової техніки. До свят люди масово закуповують різні речі в подарунок, проте іноді недобросовісні продавці користуються метушнею та обманюють клієнтів.

"Люди купили телефон, прийшли забирати – а він уже відкритий. Коробка вже не під вакуумом, а розкрита. І через кілька днів виявляється, що падає операційна система і він не працює. Тепер невідомо, куди його відправляти, бо купили в соцмережах, а там ніхто гарантії не дає, хоч і обіцяють", – поділився історією Несміянов.

Він радить купувати такі товари тільки в офіційних магазинах, де за нього дадуть чек – тільки в такому разі можна буде відстоювати свої права.

З ікрою, до речі, проблеми й у цьому сегменті. Так, серед продавців продуктів у інтернеті можна зустріти акціні пропозиції на червону ікру. Як розповів Несміянов, там можуть обдурити не те що в дотриманні температурного режиму, а в наявності справжнього делікатесу як такого.

"Споживач купив ці банки, забирає їх на пошті, незрозуміло, як вони транспортуються, в теплі. Так він ще і приходить додому і виявляє, що це білкова ікра, а не справжня", – поділився експерт.

У Instagram-магазинах краще не купувати дорогі речі

Кілька лайфхаків від експерта

Крім обережності і пильності, яких потрібно дотримуватися під час передноворічної метушні, експерт радить запам'ятати кілька лайфхаків.

По-перше, під час придбання подарункового сертифіката в якийсь магазин бути впевненим, що там є саме те, що сподобається людині, якій ви його презентуєте.

"Хлопці будуть дарувати дівчатам подарункові сертифікати. Є такий тренд, вони продаються скрізь. Коли ви купуєте сертифікат, наприклад, в магазин нижньої білизни, а дівчині там одяг не сподобається, то гроші за сертифікат вона забрати не зможе", – навів приклад Несміянов.

А ось із побутовою технікою є один лайфхак: якщо вам подарували сертифікат на якийсь магазин із електронікою, а ви там нічого не вибрали, то можете взяти будь-яку річ на цю суму, а після на касі відразу ж оформити повернення. А загалом, експерт радить дарувати сертифікати на купівлю тільки тих товарів, які підлягають поверненню.

Другий лайфхак: дізнайтеся вагу свого телефона. На ринках і вуличних прилавках, за словами Несміянова, зараз почнуть обважувати, причому неабияк – часом і на 20%. Для того, щоб контролювати цей процес, досить просто погуглити вагу свого ґаджета й перш ніж щось купувати, покласти його на ваги.

"Ви заходите в інтернет і дивитеся в техпаспорті скільки телефон важить. Припустимо, 100 грам. Ви підходите, кладете телефон на ваги – якщо не 100, а 120 грам, то це говорить про те, що обважування становитиме 20%", – розповів експерт.

У такому разі варто або зажадати обнулити ваги, або викликати поліцію. Найчастіше продавці підуть назустріч, аби не зв'язуватися з правоохоронними органами, оскільки обважування вважається адміністративним правопорушенням.

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Корпоративи вдвічі-втричі дорожчі

Але не одним обманом єдині – за багато послуг напередодні Нового Року починають просити вдвічі-втричі більше. Ресторани, розважальні комплекси, івент-локації – всі вони починають вимагати за проведення банкету більше грошей.

Наприклад, на сайті relax.ua зазначено, що кафе "Принада" встановило за новорічний корпоратив ціну 800 грн, тоді як звичайний банкет – 200 грн (за одну особу). "За двома зайцями" замість 500 грн беруть 1000 грн (за особу), а депозит за караоке в розважальному центрі Shooters новорічної ночі становить 1700 грн за гостя замість 500 гривень за стіл у несвяткові дні. До речі, з 31 на 1 там доведеться платити депозит навіть за барний стілець – 1000 грн.

Караоке в звичайні дні Скриншот

Те ж караоке в новорічну ніч Скриншот

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