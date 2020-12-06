Банк у Швейцарії відмовив російському олігарху в доступі до $1 млрд

Банк Julius Baer відмовив російському бізнесмену, власнику групи компаній "Ренова" Віктору Вексельбергу в доступі до його активів у Швейцарії.

Як повідомляє газета Tages-Anzeiger, відмову аргументовано санкціями США, введеними проти Вексельберга.

Суд визнав правомірність блокування рахунків холдингової компанії Lamesa, одним з бенефіціарів якої є російський бізнесмен, а також відмови від транзакцій і виплат дивідендів за цінними паперами, заблокованими у зв'язку з обмеженнями Вашингтона від квітня 2018 року.

Всього швейцарські банки заблокували понад мільярд доларів на рахунках Вексельберга.

Позивач вважав заморозку рахунків необґрунтованою, оскільки сама Lamesa Holding не перебуває у санкційних списках. Але 16 листопада суд Цюріха відхилив позов Lamesa, так як суддя прирівняв холдингову компанію до Вексельберга і визнав законність санкцій.

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