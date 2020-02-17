Аліменти в Україні: у Мінсоці сказали, як зростуть до кінця 2020 року

До кінця 2020 року максимальний розмір аліментів в Україні, який може бути призначений судом, зросте до 19210 грн на дитину до 6 років, а також до 23950 грн – якщо дитині від 6 до 16 років.

Розмір виплат підніматимуть поступово, повідомили в Міністерстві соціальної політики в Facebook. Там опублікували графік підвищень. Водночас мінімальний рекомендований розмір аліментів, згідно з відомством, буде нижчий удесятеро.

Аліменти

Які виплати може призначити суд (максимум)

На дитину віком до 6 років:

з 01.01.2020 = 17790 грн;

з 01.07.2020 = 18590 грн;

з 01.12.2020 = 19210 грн;

На дитину віком 6-18 років:

з 01.01.2020 = 22180 грн;

з 01.07.2020 = 23180 грн;

з 01.12.2020 = 23950 грн.

Розмір аліментів Мінсоц

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві завдяки посиленню покарання за несплату аліментів у 2019 році було стягнуто понад 358 млн грн.

Також у Києві Державна виконавча служба заарештувала у місцевого жителя яхту за невиплачені аліменти. Чоловік заборгував своєму синові майже 123 тис. грн.

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