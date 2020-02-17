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17 лютого • оновлено в 14:45
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Аліменти в Україні: у Мінсоці сказали, як зростуть до кінця 2020 року

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До кінця 2020 року максимальний розмір аліментів в Україні, який може бути призначений судом, зросте до 19210 грн на дитину до 6 років, а також до 23950 грн – якщо дитині від 6 до 16 років.

Розмір виплат підніматимуть поступово, повідомили в Міністерстві соціальної політики в Facebook. Там опублікували графік підвищень. Водночас мінімальний рекомендований розмір аліментів, згідно з відомством, буде нижчий удесятеро.

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Аліменти

Аліменти

Які виплати може призначити суд (максимум)

На дитину віком до 6 років:

  • з 01.01.2020 = 17790 грн;

  • з 01.07.2020 = 18590 грн;

  • з 01.12.2020 = 19210 грн;

На дитину віком 6-18 років:

  • з 01.01.2020 = 22180 грн;

  • з 01.07.2020 = 23180 грн;

  • з 01.12.2020 = 23950 грн.

Розмір аліментів

Розмір аліментів

Мінсоц

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Соцвиплати в Україні Соціальні виплати
Місце
Україна
Теги
аліменти Міністерство соціальної політики
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