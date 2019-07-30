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"Adidas дарує тисячі пар взуття": українці стали жертвами нової схеми

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У всьому світі набирає обертів нова схема шахрайства. Жителям різних країн надсилають у месенджерах новину про те, що компанія Adidas нібито проводить акцію і безкоштовно роздає взуття. Щоб отримати подарунок, шахраї пропонують перейти за посиланням у повідомленні.

Однак, за вказаним URL – сайт, який здатний вкрасти особисту інформацію й паролі. Як повідомляє OBOZREVATEL, подібні повідомлення почали приходити й українцям. А всі, хто перейшли за посиланням, ризикують втратити доступ до особистих акаунтів у соцмережах. Також шахраї за допомогою таких посилань можуть вкрасти дані банківської картки.

"Adidas дарує тисячі пар взуття": українці стали жертвами нової схеми

Новини
У Києві туристичні шахраї обдурили клієнтів на 4 млн: розкрито схему

Фішингові сайти (від англійського слова "рибалити") крадуть дані картки. Довірлива жертва думає, що вводить дані своєї картки, номер, термін дії, CVV-код і пароль для того, щоб оплатити на сайті, наприклад, куртку. Всю інформацію копіює спеціальна програма, а потім із карти знімають гроші.

Нагадаємо, що раніше державний "Ощадбанк" виявив шахрайський фішинговий сайт, який майже повністю дублює офіційний портал банку.

Також OBOZREVATEL писав про те, як аферисти крадуть гроші з карток українців.

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Тема
шахрайство в Києві
Місце
Україна
Теги
шахраї схема обману Кібератака
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
без лоха-хахла и жизнь плоха!
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Дмитренко Олег
Дмитренко Олег
только что пришло...
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