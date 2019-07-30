"Adidas дарує тисячі пар взуття": українці стали жертвами нової схеми

У всьому світі набирає обертів нова схема шахрайства. Жителям різних країн надсилають у месенджерах новину про те, що компанія Adidas нібито проводить акцію і безкоштовно роздає взуття. Щоб отримати подарунок, шахраї пропонують перейти за посиланням у повідомленні.

Однак, за вказаним URL – сайт, який здатний вкрасти особисту інформацію й паролі. Як повідомляє OBOZREVATEL, подібні повідомлення почали приходити й українцям. А всі, хто перейшли за посиланням, ризикують втратити доступ до особистих акаунтів у соцмережах. Також шахраї за допомогою таких посилань можуть вкрасти дані банківської картки.

Фішингові сайти (від англійського слова "рибалити") крадуть дані картки. Довірлива жертва думає, що вводить дані своєї картки, номер, термін дії, CVV-код і пароль для того, щоб оплатити на сайті, наприклад, куртку. Всю інформацію копіює спеціальна програма, а потім із карти знімають гроші.

Нагадаємо, що раніше державний "Ощадбанк" виявив шахрайський фішинговий сайт, який майже повністю дублює офіційний портал банку.

Також OBOZREVATEL писав про те, як аферисти крадуть гроші з карток українців.

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