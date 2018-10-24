ФДМ підрахував, скільки отримав держбюджет завдяки Єдиній базі звітів про оцінку

У державний бюджет України за три місяці роботи Єдиної бази даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості надійшло 1,6 млрд гривень податків.

Із цих надходжень пенсійне страхування становить 205,3 млн гривень, військовий збір — 320,2 млн гривень, податок на доходи фізичних осіб — понад 1 млрд гривень, йдеться на сайті Фонду державного майна.

За даними відомства, робота Єдиної бази щомісяця забезпечує надходження у бюджет у вигляді податків — у середньому це 533 млн гривень.

Зокрема, порівняно із першим місяцем роботи Єдиної бази ці показники зросли у 3,5 раза.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабмін задумав перевірити податки частини українців.