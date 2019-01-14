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"Фатальна помилка": Туреччина гнівно відреагувала на погрози Трампа

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У відповідь на погрозу президента США Дональда Трампа ввести санкції у разі нападу Туреччини на курдів, Анкара підкреслила, що веде боротьбу з терористами.

Таку заяву зробив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин у Twitter. Він підкреслив, що турецькі війська ведуть боротьбу з терористами, а не з курдами.

Калин назвав "фатальною помилкою" прирівнювання сирійських курдів до Робітничої партії Курдистану (РПК). Він додав, що Туреччина має намір захищати курдів та інших сирійців від терористичних загроз.

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"Терористи не можуть бути вашими партнерами або союзниками", — підкреслив Калин. За його словами, між "Ісламською державою" і РПК немає жодної різниці.

Ібрагім Калин

Ібрагім Калин

Вестник Кавказа

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп пригрозив знищити економіку Туреччини, якщо Анкара завдасть удару по сирійських курдах. "Ми завдамо економічного удару по Туреччині, якщо вона нападе на курдів. Необхідне створення 20-мильної зони безпеки", — заявив він.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
Туреччина
Теги
СШАсанкции
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