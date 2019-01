"Фатальна помилка": Туреччина гнівно відреагувала на погрози Трампа

У відповідь на погрозу президента США Дональда Трампа ввести санкції у разі нападу Туреччини на курдів, Анкара підкреслила, що веде боротьбу з терористами.

Таку заяву зробив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин у Twitter. Він підкреслив, що турецькі війська ведуть боротьбу з терористами, а не з курдами.

Калин назвав "фатальною помилкою" прирівнювання сирійських курдів до Робітничої партії Курдистану (РПК). Він додав, що Туреччина має намір захищати курдів та інших сирійців від терористичних загроз.

"Терористи не можуть бути вашими партнерами або союзниками", — підкреслив Калин. За його словами, між "Ісламською державою" і РПК немає жодної різниці.

Mr @realDonaldTrump It is a fatal mistake to equate Syrian Kurds with the PKK, which is on the US terrorists list, and its Syria branch PYD / YPG. Turkey fights against terrorists, not Kurds. We will protect Kurds and other Syrians against all terrorist threats. https://t.co/Yyzgyp9RQ4