Фальшивка? Навколо скасування ліцензії SkyUp розгорівся новий скандал

Мешканка міста Баришівка Оксана Пасенко, яка вказана в якості позивача у постанові Баришівського районного суду, який призупинив ліцензію авіакомпанії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів, заявляє, що не має до цієї компанії ніякого відношення.

Про це вона розповіла журналістам програми "Схеми: корупція в деталях". Так, Пасенко визнала, що ніколи не була клієнткою SkyUp Airlines. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На пряме запитання, чи подавала вона позов щодо авіакомпанії, жінка відповіла негативно.

Оксана Пасенко

Жінка також повідомила, що вже звернулася в Національну поліцію із заявою. "Я позов написала, що я туди не зверталася і не користувалася послугами", – підтвердила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Баришівський суд Київської області не мав права позбавляти ліцензії SkyUp, оскільки це не в його компетенції.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратися з ситуацією.

Він звернувся до Міністерства юстиції з проханням підготувати з всіх подібних випадків персонального листа на його ім'я для всіх органів судової влади, причетних до таких ситуацій, щоб кожна з них була розглянута. Також Гройсман доручив відправити лист на ім'я президента України Володимира Зеленського.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал