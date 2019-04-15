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Залежить доля російського газопроводу: ЄС остаточно затвердив Газову директиву

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Євросоюз остаточно схвалив поправки до Газової директиви щодо морських газопроводів.

Схвалення пройшло без обговорення тексту законопроекту. Директиви будуть поширюватися і на російський газопровід в обхід України "Північний потік - 2".

Нововведення газової директиви:

  • половину потужності труби повинні залишити для незалежних компаній;

  • оператором газопроводу має бути не пов'язаний з "Газпромом" Nord Stream 2 AG, а незалежна компанія;

  • Німеччина отримає право обмежувати дії директиви за згодою з Єврокомісією.

Новина доповнюється...

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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