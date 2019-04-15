Залежить доля російського газопроводу: ЄС остаточно затвердив Газову директиву

Євросоюз остаточно схвалив поправки до Газової директиви щодо морських газопроводів.
Схвалення пройшло без обговорення тексту законопроекту. Директиви будуть поширюватися і на російський газопровід в обхід України "Північний потік - 2".
Нововведення газової директиви:
половину потужності труби повинні залишити для незалежних компаній;
оператором газопроводу має бути не пов'язаний з "Газпромом" Nord Stream 2 AG, а незалежна компанія;
Німеччина отримає право обмежувати дії директиви за згодою з Єврокомісією.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до Газової директиви.
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