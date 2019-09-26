Євросоюз і Росія у топі: заробітчани переказали в Україну понад $5 млрд

Трудові мігранти за підсумками перших шести місяців 2019 року перерахували в Україну 5,5 млрд доларів.

При цьому у другому кварталі поточного року в країну надійшло 2,8 млрд переказів від заробітчан, повідомляє пресслужба Національного банку України.

Це становить близько 8,1% валового внутрішнього продукту країни за відповідний період.

Лідером за обсягами переказів в Україну стала Польща – понад 1,9 млрд доларів.

На другому місці – Чехія, звідки з початку року надійшло близько 505 млн доларів.

Замикає трійку Росія – 498 млн доларів. Із США в Україну надійшло 458 млн доларів.

З країн Європейського Союзу заробітчани переказали 3,65 млрд доларів, а з країн СНД – 559 млн доларів.

Трудові мігранти за підсумками перших шести місяців 2019 року перерахували в Україну 5,5 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що населення чотирьох східноєвропейських країн ЄС (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини) зменшиться на 4% до 2040 року.

В абсолютних цифрах це означає, що вони разом втратять 2,6 мільйони громадян, а їхнє загальне населення скоротиться до 61,2 мільйона осіб.

Водночас зменшення працездатного населення у віці від 15 до 64 років буде ще різкішим. Очікується, що загалом східноєвропейські країни втратять 12% такого населення або 5 мільйонів осіб.

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