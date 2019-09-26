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27 вересня • оновлено в 19:28
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Євросоюз і Росія у топі: заробітчани переказали в Україну понад $5 млрд

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Трудові мігранти за підсумками перших шести місяців 2019 року перерахували в Україну 5,5 млрд доларів.

При цьому у другому кварталі поточного року в країну надійшло 2,8 млрд переказів від заробітчан, повідомляє пресслужба Національного банку України.

Це становить близько 8,1% валового внутрішнього продукту країни за відповідний період.

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Лідером за обсягами переказів в Україну стала Польща – понад 1,9 млрд доларів.

На другому місці – Чехія, звідки з початку року надійшло близько 505 млн доларів.

Замикає трійку Росія – 498 млн доларів. Із США в Україну надійшло 458 млн доларів.

З країн Європейського Союзу заробітчани переказали 3,65 млрд доларів, а з країн СНД – 559 млн доларів.

Трудові мігранти за підсумками перших шести місяців 2019 року перерахували в Україну 5,5 млрд доларів

Трудові мігранти за підсумками перших шести місяців 2019 року перерахували в Україну 5,5 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що населення чотирьох східноєвропейських країн ЄС (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини) зменшиться на 4% до 2040 року.

В абсолютних цифрах це означає, що вони разом втратять 2,6 мільйони громадян, а їхнє загальне населення скоротиться до 61,2 мільйона осіб.

Водночас зменшення працездатного населення у віці від 15 до 64 років буде ще різкішим. Очікується, що загалом східноєвропейські країни втратять 12% такого населення або 5 мільйонів осіб.

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Тема
Трудова міграція з України
Місце
Україна
Теги
імміграція міграція трудовая миграция
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Витовский Григорий
Витовский Григорий
Так интересно пишут. 5 млрд, именно, долларов, а потом пишут, что эти млрд, именно, долларов, переведенных в Украину, влияют на курс доллара в Украине. Я вот не понимаю, им же в Евросоюзе/России, наверное, платят евро и рублями? Или им платят налом и они покупают в Евросоюзе/России в банке доллары за евро/рубли, теряют на конвертации (я почему-то думаю, что комиссия в Европе/России будет конская), потом шлют эти доллары домой в Украину, где их родственники, меняют их на гривны и опять же теряют на конвертации? Или может эти 5 млрд $ - это корзина, наполненная несколькими валютами, где доллар занимает далеко не самый большой % места? Если так, тогда возникает вопрос к экспертам, которые вяжут эти суммы к курсу доллара в Украине. Кто в курсе, просветите пожалуйста.
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Антошин Денис
Антошин Денис
И это только официальная статистика, а на самом деле, думаю, больше.
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